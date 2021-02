Mi TV Q1 arriva in Italia: QLED 4K a 120Hz da 75″

L’evento di lancio di Xiaomi Mi 11 per il mercato italiano non si è incentrato sul solo smartphone. Assieme al nuovo top di gamma dell’azienda sono sbarcati nel nostro Paese anche un nuovo Mi Scooter e una TV QLED da 75″ dalle caratteristiche tecniche strabilianti!

La versione 55 pollici della Mi TV Q1

Xiaomi ha presentato anche per il mercato europeo la sua nuovissima Mi TV Q1. Il televisore ha una diagonale di 75″ che accontenterà chi per l’intrattenimento in salotto desidera solo il meglio. Non c’è stata purtroppo menzione per il modello più “compatto” da 55 pollici.

Mi TV Q1 utilizza un pannello QLED con risoluzione 4K ed in grado di visualizzare interamente la gamma colori NTSC. La qualità dell’immagine è aiutata da un livello di contrasti di ben 10.000:1 grazie al dynamic local dimming full array composta da 192 zone di illuminazione separate. Gli amanti del cinema e delle serie TV saranno felici di sapere che Mi TV Q1 supporta gli standard Dolby Vision e HDR10+ per una gamma dinamica estesa e colori più intensi.

La Mi TV Q1 di Xiaomi è adatta anche ai gamer. Grazie alla modalità a bassa latenza automatica (ALLM) e un refresh rate di 120Hz, l’esperienza di gioco su questo televisore sarà fluida e reattiva. Oltre a poter utilizzare a 120Hz la piena risoluzione del pannello 4K nativamente, le porte HDMI di Mi TV Q1 sono di tipo 2.1 e permettono anche di collegare le console di nuove generazione oppure i più recenti PC da gioco.

Il sistema audio è composto da due tweeter e quattro woofer, per un totale di 30W, con supporto agli standard Dolby Audio e DTS-HD.

Il sistema operativo di Mi TV Q1 è Android TV e questo permette agli utenti di avere accesso immediato ad oltre 700.000 film e serie TV oltre che a più di 5.000 applicazioni tramite il Google Play Store. Non manca l’Assistente Google, attivabile utilizzando l’ormai nota hotword “Ok Google” e in grado di ascoltare gli utenti fino a 3 metri di distanza grazie ai microfoni dedicati. La privacy non sarà tuttavia un problema con un tasto fisico posizionato nella parte bassa della TV per lo spegnimento dei microfoni.

La Mi TV Q1 da 75″ sarà acquistabile a partire dal 10 di marzo presso lo store ufficiale dell’azienda e presso tutti i Mi Store d’Italia. Il prezzo di vendita ufficiale è di 1299 euro, tuttavia per le prime 24 ore dall’inizio delle vendite un’incredibile promozione vi permetterà di portarvela a casa per soli 999 euro, fino ad esaurimento scorte.