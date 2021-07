Microsoft Surface Duo 2, prototipo mostra delle importanti novità

No, Microsoft non si è ancora arresa nello sviluppo di nuovi smartphone. Dopo la presentazione di Surface Duo lo scorso anno, smartphone che attirato moltissimo l’attenzione ma che poi ha avuto un lancio abbastanza difficoltoso, sembra che l’azienda di Redmond voglia riprovarci.

Delle prime immagini trapelate in rete ci permettono di dare un’occhiata a quelli che dovrebbero essere dei prototipi quasi definitivi di Surface Duo 2, la seconda generazione di smartphone con doppio schermo che potrebbe essere annunciata entro la fine dell’anno.

Le immagini sono state per la prima volta condivise in un video su YouTube e, nonostante non si sia potuta confermarne l’origine, Windows Central ha potuto confermare la legittimità dei prototipi mostrati.

Secondo quanto trapelato, Microsoft Surface Duo 2 erediterà dal suo predecessore gran parte della propria estetica. A partire dal doppio display fino ad arrivare alla cerniera in grado di ruotare di 360°, passando per una finitura esterna in vetro e un design generalmente molto sottile, gli smartphone sarebbero praticamente indistinguibili l’uno dall’altro se non fosse per la vera grande novità che è impossibile non abbiate già notato: un nuovo modulo fotografico esterno.

Il modulo, dallo spessore e dalle dimensioni decisamente vistose, è composto da tre fotocamere. Queste dovrebbero essere accompagnate da lenti ultra grandangolari, classiche e telescopiche rispettivamente.

Ricordiamo che il primo modello aveva a disposizione solamente una singola fotocamera da 10MP posizionata lato display che si poteva utilizzare per le normali foto solamente aprendo completamente lo smartphone e posizionando i due display ai lati opposti del terminale. Nel video è possibile vedere due distinti modelli di Surface Duo 2, uno bianco e uno nero.

Il lancio del terminale dovrebbe essere previsto per ottobre. Speriamo che l’azienda americana sia riuscita a confezionare un pacchetto complessivamente più valido dal punto di vista delle specifiche rispetto al primo modello, il quale secondo i più aveva un prezzo che non era giustificabile nonostante un design e delle funzioni software uniche nel suo genere.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe uno smartphone dal design simile al Microsoft Surface Duo se fosse proposto con un rapporto qualità/prezzo migliore della prima generazione?