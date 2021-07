Miglior fotocamera su smartphone? Non è ne Android ne iOS

Passano gli smartphone ma Huawei continua ad mettere a segno record su record per quanto concerne la qualità della fotocamera dei suoi prodotti. Questa volta anche grazie ad HarmonyOS.

Nonostante i problemi che ne hanno contraddistinto lo sviluppo, il nuovo P50 Pro ottiene il punteggio più alto per quanto riguarda la classifica degli smartphone con la miglior fotocamera.

Lo dicono i fatti, nelle prime 10 posizioni della classifica DxOMark ci sono ben 4 prodotti dell’azienda cinese (Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, P40 Pro e il nuovo P50 Pro) e da qualche anno a questa parte quelli che arrivano sul mercato si collocano subito al vertice.

Huawei P50 Pro quindi è al momento il miglior cameraphone 2021 totalizzando un punteggio generale di 144. Precisamente 149 per le foto, 107 per lo zoom e 116 per i video. Ciò che ha messo sul più alto gradino del podio il neo top di gamma cinese è il lavoro che l’azienda ha realizzato per migliorare ancor di più il teleobiettivo. DxOMark afferma che questo ne enfatizza la gamma dinamica e l’autofocus è stabile facendo bene addirittura in notturna.

Il P50 Pro ha scalzato dal gradino più alto del podio il concorrente Xiaomi Mi 11 Ultra per un punto. Il Mi Phone infatti è stato classificato con un punteggio generale di 143. Nelle prime dieci posizioni troviamo anche, oltre a Xiaomi Mi 11 Ultra e Huawei P50 Pro, OPPO Find X3 Pro ed anche alcuni smartphone Apple ovvero iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro. Presenti anche Mi 10 Ultra e Vivo X50 Pro+.

E Samsung? La società sud coreana posiziona il suo Galaxy S20 Ultra 5G solo alla posizione numero 14. Avete letto bene, S21 Ultra quest’anno è stato valutato da DxOMark inferiore al modello dello scorso anno per quanto concerne il comparto fotografico.