Le eSIM, abbreviazione di embedded SIM, stanno rapidamente trasformando il panorama delle telecomunicazioni in Italia. Queste versioni virtuali delle tradizionali SIM card sono integrate direttamente nei dispositivi, eliminando la necessità di supporti fisici e semplificando l'attivazione delle linee telefoniche.

Ma quali sono i vantaggi delle eSIM e quali sono le migliori offerte disponibili oggi sul mercato? Scopriamolo insieme.

Operatori che offrono le eSIM

In Italia, diversi operatori offrono servizi eSIM, ognuno con caratteristiche specifiche che possono influenzare la scelta degli utenti.

TIM, ad esempio, si distingue per la sua ampia copertura 5G e per le offerte con dati illimitati, sebbene il costo possa essere più elevato rispetto ad alcuni MVNO e l'attivazione dell'eSIM potrebbe comportare una spesa aggiuntiva. Vodafone, con una copertura 5G estesa e piani che offrono giga illimitati, ha però costi di attivazione e prezzi premium per alcuni piani, ma offre vantaggi per i clienti già esistenti.

Iliad propone prezzi competitivi e una trasparenza nelle offerte, sebbene la sua copertura 5G sia limitata rispetto ad altri operatori e i servizi aggiuntivi siano meno abbondanti. WindTre si caratterizza per offerte competitive e promozioni frequenti, ma la copertura e la velocità del 5G sono in fase di espansione e ci sono costi di attivazione per l'eSIM.

Very Mobile è apprezzata per i prezzi vantaggiosi e le offerte semplici, ma non dispone ancora del 5G e le migliori offerte sono disponibili solo per chi effettua la portabilità da operatori selezionati. Continuando con i MNVO, ho. Mobile offre prezzi vantaggiosi e trasparenza nelle offerte, ma la velocità del 4G è limitata e le opzioni di 5G sono limitate.

Fastweb propone piani flessibili e convenienti con buone offerte per i dati mobili, ma dipende dalla rete di altri operatori per la copertura e non offre sconti ai già clienti di rete fissa. Infine, CoopVoce si distingue per le tariffe economiche e i benefici per i soci Coop, sebbene la rete 5G non sia ancora disponibile e la gamma di offerte eSIM sia limitata.

Migliori offerte eSIM di agosto 2024

Esaminiamo ora alcune delle migliori offerte eSIM disponibili ad agosto 2024, ideali per chi dà priorità a chiamate e SMS, oltre che ai dati.

Prodotti

Iliad Flash 200 Iliad - Flash 200 Iliad Flash 200: 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 11GB in roaming Europa a 9,99€/mese. Attivazione a 9,99€. Nessun costo nascosto, per sempre. 5G incluso, Rete in rapida espansione, Nessun vincolo o costi nascosti L'attivazione ha un costo € 9.99 su Iliad Iliad offre il piano Flash 200, che include 200GB di traffico dati utilizzabili in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a 11GB dedicati per il roaming in Europa, il tutto a 9,99€ al mese, senza costi nascosti o vincoli di durata. L'attivazione del piano ha un costo una tantum di 9,99€. L'offerta è valida per sempre, garantendo la stessa tariffa nel tempo. Inoltre, con l'offerta Flash 200, si possono effettuare chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali. Tra i servizi inclusi ci sono anche l'hotspot, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e la tecnologia VoLTE, offrendo un'esperienza completa e trasparente ai clienti. Very 5,99 Very Mobile - Very 5,99 Offerta Very Mobile: 150GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese. Attivazione e spedizione SIM gratuite, primo mese omaggio fino al 26/8. Attivazione gratuita, Servizi a pagamento bloccati, Niente vincoli Copertura solo 4G € 5.99 su Verymobile L'offerta di Very Mobile include 150GB di dati, minuti e SMS illimitati al costo di 5,99€ al mese. È disponibile fino al 26/8 con un mese di ricarica omaggio per i nuovi clienti. L'attivazione è gratuita e la eSIM può essere ottenuta online. La rete offre una copertura del 99,7% con velocità in 4G fino a 30Mbps in download e upload. Non ci sono costi aggiuntivi o sorprese: il consumo viene bloccato se si esauriscono i GB e l'offerta può essere rinnovata facilmente tramite l'app Very. Non ci sono vincoli contrattuali, e il cambio offerta è gratuito. L'offerta include anche hotspot, servizi "Ti ho cercato" e "RingMe", e fino a 6,4GB utilizzabili in roaming UE. I servizi a pagamento non desiderati sono bloccati, e l'assistenza è disponibile online o tramite il numero gratuito 1929. Vodafone Start Il più economico Piano tariffario Vodafone con 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 9,95 euro/mese. Include 32 GB utilizzabili in UE. Piano economico a 9,95 euro/mese, 150 GB di traffico dati generoso, Minuti illimitati inclusi, 32 GB utilizzabili in roaming UE SMS limitati a 200 al mese, Non include servizi premium, Velocità standard (no 5G), Costi aggiuntivi per extra soglia € 9.95 su Vodafone Vodafone Start rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un piano telefonico completo ed economico. Con 9,95 euro al mese, offre tutto quello che serve per rimanere sempre connessi senza limitazioni. Il piano include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per chiamare senza pensieri, 200 SMS per i messaggi e ben 150 GB di traffico dati per navigare in libertà. Un pacchetto generoso che soddisfa le esigenze di comunicazione quotidiane. Per chi viaggia spesso in Europa, Vodafone Start offre 32 GB utilizzabili gratuitamente nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito, garantendo la connessione anche all'estero senza costi aggiuntivi. Fastweb Mobile Fastweb Mobile Fastweb Mobile: 150 GB, minuti illimitati, 100 SMS a 7,95€ al mese. Inclusi 5G, roaming in UK e Svizzera, eSIM gratuita e attivazione rapida con SPID. Attivazione tramite SPID/CIE, Copertura 5G, Offerta "porta un amico" Rapporto GB/prezzo inferiore ad alcuni concorrenti € 7.95 su Fastweb L'offerta Fastweb Mobile include 150GB di dati, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, e 100 SMS al costo di 7,95€ al mese. La velocità di navigazione raggiunge il 5G nelle aree coperte, senza costi aggiuntivi. L'attivazione della SIM o eSIM è gratuita e può avvenire rapidamente online tramite SPID, CIE o video riconoscimento. L'offerta non prevede vincoli di durata o costi nascosti, garantendo trasparenza e flessibilità. Il roaming è incluso, permettendo di utilizzare fino a 11GB al mese e di effettuare chiamate in UK, Svizzera e Ucraina senza costi extra. Sono inclusi minuti gratuiti verso oltre 60 destinazioni internazionali. Grazie all'app MyFastweb, è possibile gestire facilmente credito, consumi e ricariche. Portando amici in Fastweb Mobile, si può ottenere un buono fino a 50€ da spendere in vari negozi, con uno sconto sull'offerta per chi viene invitato. TIM Mobile Digital La più sostenibile Offerta mobile completamente digitale con 150GB, minuti illimitati, servizi esclusivi inclusi e connessione 5G Ultra. Connessione 5G Ultra con priorità di rete, Servizi digitali premium inclusi, Completamente sostenibile con eSIM, Attivazione rapida online Disponibile solo online, Solo con eSIM (no SIM fisica), Pagamento solo con ricarica automatica, Prezzo fisso senza opzioni di personalizzazione € 12.99 su TIM TIM Mobile Digital è l'offerta mobile completamente sostenibile di TIM, attivabile esclusivamente online con eSIM per eliminare carta e plastica. Include 150 Giga in 5G Ultra con velocità fino a 2 Gbps e priorità di accesso alla rete, minuti illimitati verso tutti i numeri e 200 SMS. L'offerta integra servizi digitali premium come TIM Navigazione Sicura per la protezione online, Google One 100GB per l'archiviazione cloud e TIM One Number per sincronizzare dispositivi. Disponibile a 12,99€/mese con pagamento automatico, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate, sostenibilità ambientale e servizi digitali avanzati in un'unica proposta. Spusu 150 XL Spusu - 150 XL Spusu 150 XL: 150GB, minuti illimitati, 500 SMS e fino a 300GB in riserva. 1° mese gratis per nuovi clienti. Velocità 4G+ e roaming UE incluso. Pagamenti anche con PayPal, Nessun vincolo, Riserva da 300GB di dati Connettività solo 4G+ € 5.98 su Spusu L'offerta Spusu 150 XL include 150GB di dati, minuti illimitati e 500 SMS al costo di 5,98€ al mese. È possibile accumulare fino a 300GB di dati non utilizzati grazie alla "riserva dati", utilizzabili successivamente. L'offerta è valida fino al 31/08 e offre il primo mese gratis per i nuovi clienti. La velocità di navigazione raggiunge il 4G+ con download fino a 300Mbit/s e upload fino a 50Mbit/s.

Sono inclusi 1000 minuti per chiamate verso numeri fissi e mobili dell'Unione Europea e del Regno Unito, oltre a minuti, SMS e fino a 6,32GB utilizzabili in roaming UE e nel Regno Unito. L'offerta non ha vincoli, penali o costi nascosti, e permette il cambio tariffa gratuito. Sono disponibili pagamenti tramite VISA, Mastercard, PayPal e ricariche nei punti vendita Mooney. È possibile scegliere una eSIM senza costi aggiuntivi durante l'acquisto. WindTre Giga Illimitati Il più completo per navigazione illimitata Offerte WindTre con traffico dati illimitato per navigazione senza limiti in 5G e minuti chiamate illimitati Giga e minuti illimitati, Navigazione 5G alla massima velocità, Copertura nazionale estesa, Utilizzo in roaming UE incluso Condizioni d'uso per traffico anomalo, Limitazioni temporanee in zone congestionate, Costi aggiuntivi oltre soglie UE, Vincoli contrattuali su alcune offerte € 7.99 su WindTre Le offerte WindTre Giga Illimitati rappresentano la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare alla libertà di navigare senza limiti. Giga e minuti illimitati in 5G per rimanere sempre connessi alla massima velocità disponibile. Con la rete WindTre che copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, potrai godere di un'esperienza di navigazione superiore. Le offerte includono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza soglie per streaming, gaming e videochiamate. Scegli tra diverse soluzioni: dalle offerte Go Unlimited con velocità fino a 10 Mbps, alle offerte Unlimited 5G per la massima performance. Tutte le offerte prevedono condizioni d'uso trasparenti e sono utilizzabili anche in roaming UE secondo le normative europee.

Vantaggi delle eSIM

Attivazione immediata

Uno dei principali vantaggi delle eSIM è l'attivazione immediata. Non è più necessario recarsi fisicamente in un negozio per acquistare una SIM card. Tutto avviene online, rendendo il processo rapido e senza complicazioni.

Cambio operatore facilitato

Cambiare operatore o piano tariffario non è mai stato così semplice. Con le eSIM, bastano pochi passaggi sul dispositivo per effettuare il passaggio, senza dover sostituire fisicamente la SIM.

Ideali per i viaggiatori

Le eSIM sono particolarmente vantaggiose per i viaggiatori. Consentono di passare facilmente a fornitori locali, evitando le costose tariffe di roaming internazionale.

Più numeri su un dispositivo

Un altro vantaggio significativo è la possibilità di gestire più numeri telefonici su un unico dispositivo, senza dover inserire o estrarre SIM fisiche.

Sicurezza migliorata

Essendo parte integrante del dispositivo, le eSIM riducono i rischi legati a perdita o furto della SIM card.

Dispositivi più sottili

L'assenza dello slot SIM permette la realizzazione di dispositivi più sottili e leggeri, migliorando il design e l'ergonomia.

Minore impatto ambientale

Le eSIM contribuiscono a ridurre i rifiuti di plastica, avendo un impatto ambientale minore rispetto alle SIM tradizionali.

Gestione a distanza

Permettono una facile configurazione e gestione dei servizi in remoto, rendendo la vita più semplice agli utenti.

Come Attivare un'Offerta eSIM

L'attivazione di un'offerta eSIM può variare leggermente tra i diversi operatori e dispositivi, ma generalmente segue un processo standard. Ecco i passaggi dettagliati:

Verifica la compatibilità

Assicurati che il tuo dispositivo supporti l'eSIM. La maggior parte dei nuovi smartphone e alcuni smartwatch sono compatibili.

Scegli un operatore e un'offerta

Scegli un operatore che offre servizi eSIM e seleziona il piano tariffario che preferisci.

Richiedi l'eSIM

Contatta l'operatore attraverso il loro sito web, app mobile, chiamando il servizio clienti, o visitando un negozio fisico per richiedere l'attivazione di un'offerta eSIM. Potrebbero chiederti di fornire alcuni dettagli personali o del tuo dispositivo.

Ottieni il QR code di attivazione

Dopo la richiesta, l'operatore ti fornirà un codice QR. Questo potrebbe essere inviato via email, mostrato nell'app dell'operatore, o fornito fisicamente in negozio.

Scansiona il QR code

Sul tuo dispositivo, vai nelle impostazioni della rete cellulare. Cerca l'opzione per aggiungere un piano cellulare o una eSIM. Seleziona "Aggiungi piano cellulare" o un'opzione simile e usa la fotocamera del dispositivo per scansionare il codice QR fornito dall'operatore.

Attivazione

Dopo aver scansionato il codice QR, segui le istruzioni a schermo per completare l'attivazione. Potrebbe essere necessario confermare il cambio se stai sostituendo una SIM fisica esistente con una eSIM.

Configurazione del piano

Una volta attivata l'eSIM, potrai configurare il tuo piano cellulare come preferisci. Se il tuo dispositivo supporta più eSIM o una combinazione di eSIM e SIM fisica, potrai scegliere quale utilizzare come linea principale o per dati mobili.

Conferma dell'attivazione

Dovresti ricevere una conferma dall'operatore che il tuo piano è attivo e pronto all'uso. Verifica la connessione di rete e i servizi per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Conclusione

Le eSIM non rappresentano il futuro delle telecomunicazioni ma il presente, offrendo numerosi vantaggi rispetto alle SIM tradizionali. Con un'attivazione rapida e semplice, una maggiore sicurezza e la possibilità di gestire più numeri su un unico dispositivo, le eSIM stanno rivoluzionando il modo in cui ci connettiamo. In Italia, gli operatori offrono diverse opzioni per tutti i gusti e le esigenze. Scegli la migliore offerta eSIM per te e inizia a godere dei vantaggi di questa innovativa tecnologia.