I migliori fitness tracker per allenarsi a casa

Tenersi in forma attraverso l’attività fisica è importante, anzi fondamentale. La quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus ha imposto però una rivoluzione anche in quest’ambito, mettendo casa nostra al centro di tutto. Gli allenamenti devono dunque essere spostati nel proprio focolare domestico, ma questo non impedisce di monitorarli, esattamente come accade quando si fa sport all’aperto. Ancora una volta, vengono in aiuto i fitness tracker.

Recuperate innanzitutto la nostra guida generale dedicata a questi wearable, che provvediamo ad aggiornare costantemente in base ai nuovi dispositivi disponibili sul mercato. Fatta questa premessa, abbiamo effettuato un’approfondita ricerca per comprendere quali fitness tracker abbiano effettivamente la capacità di monitorare tutte quelle attività sportive che è possibile effettuare in casa: tapis roulant, stretching, corsa sul posto, addominali, pilates, solo per citarne alcuni. Dunque, tutti i modelli presenti in questo articolo hanno questo tipo di funzionalità.

Amazfit Stratos 3

Lo sportwatch prodotto da Huami, azienda controllata da Xiaomi, ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento software. Questo ha introdotto ben 61 nuove modalità sportive, tra cui spiccano proprio corsa sul posto, camminata, addominali, pilates, allenamento step. Insomma, un wearable in grado di monitorare quella che oggi è l’attività sportiva che si può svolgere stando in casa, ma che ovviamente potrà essere utilizzato in futuro anche all’aperto, quando ovviamente la quarantena sarà terminata. Trovate tutti i dettagli sul dispositivo a questo indirizzo.

Compatibilità: Android, iOS

Cinturini: silicone, aggancio 22 mm

Connettività: Bluetooth 5.0

» Clicca qui per acquistare Amazfit Stratos 3 da Amazon

» Clicca qui per acquistare Amazfit Stratos 3 da eBay

Xiaomi Mi Band 4

La Mi Band 4 rappresenta la naturale evoluzione dell’ormai celebre serie di smart band targate Xiaomi. Anche per questa generazione, l’azienda cinese ha deciso di puntare tutto sul rapporto qualità/prezzo, posizionandola in Italia a 34,99 euro e dotandola di quasi tutte le caratteristiche che è lecito attendersi in un prodotto del genere: display AMOLED a colori; monitoraggio dell’attività fisica (inclusa quella casalinga) con sensore per il battito cardiaco; monitoraggio del sonno; impermeabilità fino a 50 metri (con tanto di tracciamento del nuoto); visualizzazione delle notifiche, autonomia di 14 giorni. A questo indirizzo potete recuperare la nostra recensione.

Compatibilità: Android, iOS

Cinturini: silicone, aggancio proprietario

Connettività: Bluetooth 5.0

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Band 4 da eBay

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Band 4 da Unieuro

Apple Watch Serie 5

Ha per certi versi inaugurato il settore e continua a essere il sicuro punto di riferimento per chi possiede un dispositivo con la mela morsicata. Stiamo ovviamente parlando di Apple Watch, giunto ormai alla quinta generazione. Oltre a integrare tutto il necessario per tracciare l’attività sportiva all’aperto, lo smartwatch dell’azienda californiana è tranquillamente in grado di monitorare la corsa al chiuso, ma anche allenamenti mediante stepper, ellittiche, tapis roulant. Disponibile nelle varianti da 40 o 44mm, permettere di rilevare il battito cardiaco in maniera continuativa con tanto di funzionalità ECG. La versione Nike+ è progettata in particolar modo per il fitness e integra un altimetro. Per tutti i dettagli, trovate a questo indirizzo la nostra recensione.

Compatibilità: iOS

Cinturini: silicone, acciaio, pelle, tessuto, aggancio proprietario

Connettività: Bluetooth 5.0

» Clicca qui per acquistare Apple Watch Serie 5 da Amazon

» Clicca qui per acquistare Apple Watch Serie 5 da Monclick

Honor Band 5

È la rivale diretta della Mi Band 4 e condivide con quest’ultima l’eccellente rapporto qualità/prezzo. Servono infatti 29,99 euro per portarsi a casa Honor Band 5, una smart band con funzionalità sportive estremamente comoda da indossare. Anche qui, oltre a tutte le attività che è possibile monitorare all’aperto, c’è la possibilità di tenere traccia anche di tutti gli sport che è possibile praticare in casa in questo periodo di quarantena. Compatibile sia con Android che con iOS, è perfetta per chi desidera monitorare a livello indicativo la propria attività fisica senza dover spendere grosse cifre. A questo link la nostra recensione.

Compatibilità: Android, iOS

Cinturini: silicone, aggancio proprietario

Connettività: Bluetooth 5.0

» Clicca qui per acquistare Honor Band 5 da Amazon

» Clicca qui per acquistare Honor Band 5 da eBay

Garmin VivoSmart 4

Per quanto non sia un prodotto recentissimo (commercializzato a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019), VivoSmart 4 è uno dei più completi fitness tracker del mercato. Del resto, in questo settore Garmin non ha bisogno di presentazioni, un brand i cui dispositivi spesso vengono utilizzati anche da atleti professionisti. La batteria dura una settimana ed è molto interessante la funzionalità denominata “body battery”, che indica quale sia il miglior momento per allenarsi a seconda dell’energia che viene rilevata. Anche in questo caso, tutte l’attività sportiva che si può effettuare in casa viene regolarmente tracciata.

Compatibilità: Android, iOS

Cinturini: silicone, aggancio proprietario

Connettività: Bluetooth 4.0

» Clicca qui per acquistare Garmin VivoSmart 4 da Amazon

» Clicca qui per acquistare Garmin VivoSmart 4 da Ebay