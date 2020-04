Offerte Fibra per Partite IVA | Le migliori di aprile 2020

Le migliori offerte fibra per Partite IVA

A causa della pandemia da Coronavirus, molti lavoratori autonomi con Partita IVA si sono trovati ad avere l’esigenza di lavorare da casa in maniera efficiente, necessitando quindi di attivare una connessione domestica, qualora ne fossero sprovvisti.

I principali operatori offrono fortunatamente diverse tariffe dal prezzo vantaggioso, con formule appositamente pensate per chi appunto possiede una Partita IVA. Orientarsi tra le numerose offerte può però essere un compito non semplice, soprattutto per chi non ha molto tempo da dedicarci. Per questo noi di Tom’s Hardware abbiamo pensato di inaugurare una guida espressamente dedicata all’argomento, così da aiutare le Partite IVA a ripartire.

Vediamo dunque quali sono le migliori offerte fibra per operatore per il mese di aprile 2020.

TIM Senza Limiti Fibra

TIM Senza Limiti Fibra è l’offerta TIM per le Partite IVA che vogliano attivare una nuova connessione. Ovviamente quest’ultima potrà essere basata su fibra ottica solo nei comuni già cablati, mentre per gli altri sarà disponibile una connessione XDSL mista Fibra-Rame in tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet), con velocità massima fino a 200 Megabit in upload. Il prezzo tra le due soluzioni in ogni caso non cambia.

Il costo è di 25 euro al mese (20 euro al mese per chi sceglie la domiciliazione bancaria) per i primi 12 mesi, poi 30 euro al mese. A questo costo andranno poi aggiunti ulteriori 5 euro al mese per 24 mesi per chi voglia passare a TIM da altro operatore, o di 12,50 euro al mese per 24 mesi per chi richiede l’attivazione di una nuova linea.

In considerazione del particolare periodo di emergenza legato al diffondersi del Coronavirus, TIM Business ha deciso inoltre di mettere gratuitamente a disposizione di tutti i clienti, alcuni servizi digitali che agevolano lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, con i collaboratori e con i clienti. I servizi, TIM Work Smart, TIM ID, Office 365 Microsoft Teams, e tanti altri, sono tutti gratuitamente attivabili dal portale Digital Store per i primi tre mesi, per chi si iscriverà entro il 30 giugno 2020. Trascorsi 90 giorni dall’attivazione, la promo sarà disattivata automaticamente senza costi aggiuntivi.

Il pacchetto base comprende:

Chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Il router invece è opzionale in vendita rateizzata, Al costo di 5 euro per 48 rate mensili (per un totale di 240 euro IVA esclusa), addebitate direttamente sul Conto TIM.

Vodafone OneNet P.IVA per lo smartworking

L’offerta Vodafone prevede anch’essa una sola proposta, la cui velocità dipende dalla città o dalla strada in cui si vive: se siete raggiunti da fibra FTTH avrete la possibilità di connettervi fino a 1 Gbps, altrimenti avrete fibra FTTC con velocità massima di 200 Mbps. In entrambi i casi il prezzo previsto per chi si iscrive online è di 25 euro al mese anziché 30 euro al mese, con i primi mesi gratuiti per chi attiverà una linea in fibra. A questo va poi aggiunto il costo attivazione, pari a 240 euro comprensivo dell’intervento di un tecnico specializzato. L’utente inoltre potrà decidere se pagare in un’unica soluzione con addebito in prima fattura, 120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi o 5 euro al mese per 48 mesi.

L’offerta comprende:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili d’Italia

Vodafone Station

Vodafone Drive con 1 Terabyte di spazio in cloud per l’archiviazione dei dati

Vodafone Internet Key per chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea, con connessione dati e chiamate sempre garantite grazie alla rete 4G Vodafone

Offerte Fastweb

Fastweb Internet Business

si tratta dell’offerta base di Fastweb, che prevede unicamente la connessione a Internet, in fibra FTTH o FTTC, a seconda del luogo in cui si vive. Il prezzo sarà pari a 25 euro al mese anziché 30 euro (20 euro al mese per chi attiverà una connessione in fibra ottica). A questo andranno poi aggiunti 5,95 euro al mese per 48 mesi per l’attivazione. L’offerta comprende:

Internet illimitato

Modem FASTGate

Fastweb Business Class

Chi voglia anche una linea telefonica con chiamate illimitate può optare invece per Business Class. Il prezzo sarà pari a 30 euro al mese anziché 35 euro (25 euro al mese per chi attiverà una connessione in fibra ottica). A questo andranno poi aggiunti 5,95 euro al mese per 48 mesi per l’attivazione.

L’offerta comprende:

Internet illimitato

Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali

Modem FASTGate

Tiscali UltraInternet Fibra Affari

Tariffa unica anche per Tiscali che però varia nel prezzo e nel pacchetto proposto. Chi vive in zone già coperte dalla fibra Tiscali infatti avrà connessione a 1 Gbps e chiamate gratuite al costo di 25,95 euro al mese, con costo di attivazione gratuito.

Connessione Internet

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Modem e attivazione

Chi invece non è ancora raggiunto dalla fibra potrà contare su una connessione FTTC con velocità massima fino a 200 Mbps, a un costo di 26,95 euro al mese, sempre con attivazione gratuita in promozione. Oltre a modem e connessione, questa seconda tariffa prevede chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali con scatto di 23 centesimi di euro alla risposta. Chi desiderasse telefonate illimitate dovrebbe aggiungere altri 3 euro al mese al costo complessivo.

