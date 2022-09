Forte di una line-up competitiva a ogni soglia di prezzo, unita a un’esperienza utente in linea con i dettami di Android stock, negli anni il brand Motorola ha saputo conquistare discrete quote di mercato fra gli utenti.

Proprio la presenza di una versione di Android fra le più pulite dell’intero panorama mobile è stata certamente la chiave del successo dell’azienda, con dispositivi che anche se non sempre dotati del miglior parco hardware, hanno saputo all’atto delle prove dimostrarsi abili e capaci.

Il fatto che poi, a differenza di tanti altri “rivali” del mondo Android, la proposta tecnologica sia stata sempre molto chiara e ben delineata, con poche famiglie diverse ognuna per una fascia di prezzo ben distinta, ha fatto sì che gli utenti riuscissero sempre a trovare la proposta ideale e adatta alle relative esigenze, senza perdersi in un oceano di proposte alla fine mai troppo dissimili della concorrenza.

La scelta commerciale incentrata sia sullo store proprietario (che effettua sempre ottime promozioni e sconti), unita a una vendita capillare nelle varie catene di consumo classiche e sempre apprezzate dal mercato italiano, ha fatto sì che il brand Motorola potesse diventare sempre più conosciuto e trasversale fra gli utenti.

Se tutto ciò non fosse ancora stato sufficiente per farvi scegliere un prodotto del marchio come vostro prossimo dispositivo, oppure foste indecisi su quale siano effettivamente i migliori smartphone del brand alato nelle varie famiglie proposte, ecco la nostra selezione dei migliori smartphone Motorola in questo 2022.

I migliori smartphone Motorola di settembre 2022

In attesa di scoprire nei prossimi giorni le nuovissime novità previste per la fine di questo 2022 da parte di Motorola e modificare quindi questo contenuto, abbiamo pensato di selezionare alcune delle proposte che al momento rappresentano il “pacchetto migliore” a 360° nel ventaglio di proposte dell’azienda. Partendo dalla fascia bassa quindi, passando per addirittura un dispositivo “rugged”, salendo su fino al mondo dei top di gamma, ecco la nostra selezione dei migliori smartphone Motorola in questo 2022, in modo di permettervi di effettuare la vostra scelta in totale serenità e tranquillità.

Motorola Moto e32 – La proposta entry-level

La prima famiglia di smartphone realizzati da parte di Motorola (in termini di minor spesa) prende il nome “moto e”. La proposta che abbiamo segnalato per voi è rappresentata da Motorola Moto e32, un terminale che al netto delle promozioni che lo vedono sempre protagonista si può acquistare anche al di sotto dei 150 euro (listino ufficiale 179 euro). Il prezzo attuale è quindi molto allettante, per un terminale dotato di un design comunque simile a quello di fratelli maggiori e un parco hardware che per questa soglia di spesa non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Lo schermo è un’unità da addirittura 6,5″, con una risoluzione “solo” HD+ ma con supporto al refresh rate a 90Hz per un’esperienza sempre fluida e reattiva, mentre la batteria da 5000 mAh andrà incontro alle esigenze classiche degli utenti a questa soglia di spesa, attenti più alla durata che alle performance pure. La presenza poi del software stock di Android permette una visualizzazione e fruizione dei contenuti adatta anche ai meno esperti, con un’interfaccia pensata quindi per tutti gli utenti.

Importante la menzione del prezzo e sugli sconti che vedono protagonista questo terminale della famiglia “moto e” in quanto non doveste riuscire a trovarlo in promozione, e quindi al suo prezzo di listino ufficiale, potrebbe essere interessante provare ad alzare di poco la soglia di spesa, entrando nella seconda famiglia (“moto g”) che prevede device con meno compromessi e tecnologie maggiori, come nel caso della prossima proposta che stiamo per indicarvi.

Motorola Moto G52 – Il medio gamma con ambizioni superiori

Moto G52 è forse uno dei migliori terminali presentato dall’azienda in questo anno, anche considerando le proposte delle altre famiglie. Riesumando un po il vecchio motto “meglio moto g” che ha reso celebre questa line-up di prodotti ormai tanti anni fa, questo terminale riesce ad unire alcune delle migliori tecnologie richieste dagli utenti (come pere esempio la presenza di un pannello OLED dotato di neri profondi e colori brillanti) ad un prezzo che lo vede quasi sempre in promozione a 199 euro (listino ufficiale 299 euro).

Si tratta di un terminale quasi unico, con la combinazione di un software stock, display OLED appunto, fotocamera principale da addirittura 50MP ed una batteria da ben 5000mAh (con supporto alla ricarica fast 30W) in grado di elevare questo terminale ad ambizioni ben superiori rispetto al suo prezzo di acquisto.

Se però anche qui non riusciste a trovare questo terminale in promozione, il suo prezzo di listino lo porterebbe a scontrarsi con la terza famiglia di terminali realizzati dalla casa alata (moto edge), con la prossima proposta che stiamo per raccontarvi che potrebbe rappresentare un miglior investimento in termini di resa generale e durabilità nel tempo.

Motorola Edge 30 – Il flagship killer

A contendersi il ruolo di miglior terminale (pensando al rapporto qualità prezzo) con Moto G52 troviamo Motorola Edge 30. Si tratta di un dispositivo dotato di un parco hardware in grado di portare questo Moto Edge 30 nel segmento medio-alto del mercato, con anche qui però un prezzo di listino fortemente scontato nel mercato attuale tanto da vederlo quasi stabilmente nella fascia dei 300-400 euro.

A questa cifra ci si può portare a casa un terminale dotato di addirittura due fotocamere principali da 50MP, un display OLED (da 6,5″) con refresh rate a 144Hz il tutto in abbinata con uno dei migliori processori attualmente disponibili sul mercato, il Qualcomm Snapdragon 778G+.

Il design è certamente una delle sue carte migliori, in grado di elevare la percezione di qualità scaturita dall’utilizzo, con uno spessore addirittura al di sotto dei 7mm e un peso complessivo di soli 155g.

Motorola Moto G200 – Il top di gamma della scorsa generazione

Come avete capito fin qui dalla nostra guida, le promozioni e gli sconti sono un ago molto importante per smuovere la bilancia della scelta del vostro terminale Motorola. Complice infatti una politica molto aggressiva in termini di prezzi (e una qualità generale che rimane però sempre molto alta nel tempo complice una scelta hardware sempre ottimale da parte dell’azienda per i suoi prodotti) può essere interessante guardare anche nelle “vecchie” proposte della passata generazione.

Motorola Moto G200 rappresenta proprio questo, il top di gamma della scorsa generazione che attualmente viene proposto a un prezzo di listino ufficiale di meno di 350 euro, in diretta competizione quindi con la fascia media del mercato, seppur la scheda tecnica ci racconti di un vero e proprio terminale top.

Display da 6,8″ con refresh rate a 144Hz, processore Qualcomm Shapdragon 888, batteria da 5000mAh e fotocamera principale da addirittura 108MP sono i suoi biglietti da visita principali che uniti alla spesa attuale richiesta fanno si che ci si possa portare a casa un concentrato di tecnologia a metà prezzo rispetto alle proposte della concorrenza.

Motorola Edge 30 Pro – L’attuale proposta top

Se però foste alla ricerca del miglior smartphone (tradizionale) del portafoglio prodotti Motorola, Edge 30 Pro è il terminale che fa per voi. Eredita il ruolo proprio di Moto G200 andando a migliorare soprattutto per quanto riguarda il display (si passa infatti dalla tecnologia IPS a quella OLED) ma fornendo in realtà un upgrade in ogni singolo comparto dell’area tecnica.

Memorie migliorate e aumentate (con addirittura 12GB di RAM e 256GB di memoria utente), nuova generazione di processore Qualcomm (Snapgragon 8 Gen 1) e nuovo parco fotografico sono soltanto alcune delle aree, assieme al display, in grado di portare questo Edge 30 Pro in pieno territorio top di gamma, in grado di scontrarsi con tutte le proposte della concorrenza.

Interessante il prezzo attuale di listino, al di sotto dei 700 euro e molto sovente anche al di sotto dei 600 euro, con però una postilla. Attenzione alle nuove proposte in arrivo per questo fine 2022, con un upgrade previsto proprio per la famiglia Edge.

Motorola razr 5G – Il top più esclusivo



Abbiamo indicato Edge 30 Pro come miglior smartphone del portafoglio prodotti dell’azienda mettendo fra parentesi però il termine “tradizionale”. E si perché se i soldi non fossero per voi un problema e foste alla ricerca del prodotto più premium realizzato dalla casa alata, Motorola razr 5G sarebbe la proposta da indicarsi come “migliore”.

Certo, non si tratta del miglior parco hardware a disposizione e non si tratta neanche dell’ultimo ritrovato tecnologico stando alle proposte attuali (attenzione però perché sono previste novità anche in questo ambito pieghevole da parte di Motorola per questo fine 2022) però il fatto che il brand sia rimasto l’unico a fronteggiare alle nostre latitudini Samsung e i suoi Flip merita di certo una menzione in quelli che sono i migliori smartphone Motorola per questo 2022.

Design ricercato e curato, per quello che è stato riconosciuto da tutti come il miglior pieghevole a conchiglia alla sua uscita, con un mix di funzionalità hardware ancora oggi non raggiunte dalla concorrenza (riferimento diretto al display esterno e alle sue potenzialità software), Motorola razr 5G potrebbe ancora oggi essere una scelta per i più fanatici fra di voi, con un prezzo street price ormai lontano dal listino ufficiale di oltre 1500 euro, elemento che potrebbe incuriosirvi e portarvi a entrare magari per la prima volta nel mondo dei dispositivi pieghevoli.

Motorola Defy (2021) – il più resistente

Chiudiamo questa carrellata di prodotti con un altro dispositivo “esotico” e non convenzionale, segno dell’ambizione di Motorola nel voler offrire non solo terminali per il pubblico generalista ma di saper andare incontro anche alle esigenze specifiche di determinate fasce di utenza.

Motorola Defy, nella sua più recente versione aggiornata e rivista lanciata qualche mese fa, rappresenta ancora oggi un terminale unico e per ciò meritevole di menzione nella nostra guida. Si tratta infatti di un terminale pensato per utilizzi lavorativi “usuranti”, con una struttura ed un corpo in grado di assorbire botte ed urti senza problemi.

Un vero e proprio rugged phone quindi con la particolarità però che l’azienda alle spalle sia proprio Motorola, con quindi tutta una suite software in grado di unire anima “lavorativa” e “casual”, con tutte le ottimizzazione alle quali l’azienda di ha abituato e che sono presenti nei terminali “tradizionali” del brand.

Motorola Moto e32 Motorola Moto G52 Motorola Edge 30 Motorola Moto G200 Motorola Edge 30 Pro Motorola razr 5G Motorola Defy (2021) Dimensioni e peso 163,95 x 74,94 x 8,49 mm 184g 160,98 x 74,46 x 7,99 mm 169g 159,38 x 74,236 x 6,79 mm 155g 168,07 x 75,53 x 8,89 mm 202g 163,06 x 75,95 x 8,79 mm – 196g Aperto: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm

Chiuso: 91,7 x 72,6 x 16 mm192gr 169,8 × 78,2 × 10,9 mm 232g Display 6,5″, HD+ (1600 x 720 pixel) | 268 ppi, 90Hz 6,6″, FHD+ (2400 x 1080 pixel), AMOLED, HDR10+, 90Hz 6,5″, FHD+ (2400 x 1080 pixel), AMOLED, HDR10+, 144Hz Max Vision da 6,8”, FHD+ (1080 x 2460 pixel), 144Hz 6,7″, FHD+ (2400 x 1080 pixel), AMOLED, HDR10+, 144Hz Principale: display touchscreen pieghevole da 6,2”

Esterno: display touchscreen da 2,7”Principale: HD+ (2142 x 876 pixel)

Esterno: SD (800 x 600 pixel) 6,5″, HD+ (1600 x 720 pixel), 268 ppi SoC UNISOC T606 con CPU octa-core 2xA75 + 6xA55 da 1,6GHz, GPU Mali-G57 da 650MHz Qualcomm Snapdragon 680 fino a 2,4GHz, GPU Adreno 610 fino a 950MHz Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G Qualcomm Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G GPU Adreno 620 Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4GB 6GB 8GB 8GB 12GB 8GB 4GB Memoria interna 64GB 128GB 128GB 128GB 256B 256GB 64GB Fotocamere posteriori 16MP (f/2.2, 1,0µm) | PDAF

2MP (f/2.4, 1,75µm) | macro

2MP (f/2.4, 1,75µm) | profondità 50MP (f/1.8, 0,64µm) | AF

8MP (f/2.2, 1,12µm) | Ultragrandangolare/Profondità

2MP (f/2.4, 1,75µm) | Macro 50MP | Tecnologia Quad Pixel per 2,0µm | OIS | PDAF omnidirezionale Dimensioni pixel 1,0µm, Apertura f/1.8″ Ultragrandangolare da 50 MP (118 gradi FOV), Macro Vision

Apertura f/1.5

Dimensioni pixel 1,28µm Fotocamera di profondità da 2MP, Apertura f/2.4

Dimensioni pixel 1,75µm 108MP (f/1.9, 2,1µm) | Ultra Pixel

13MP (f/2.2, 1,12µm), Ultragrandangolare | 120°

Macro Vision | distanza focale minima di 3cm 2MP (f/2.4, 1,75µm) | sensore di profondità 50MP, Formato ottico da 1/1,5″, Apertura f/1.8, Dimensioni pixel 1,0µm | Tecnologia Quad Pixel per 2,0µm, PDAF omnidirezionale, Stabilizzazione ottica dell’immagine

Ultragrandangolare da 50MP (114 gradi FOV)

Macro Vision

Apertura f/2.2

Dimensioni pixel 0,64µm | Tecnologia Quad Pixel per 1,28µm

Macro Vision Apertura f/2.2 Dimensioni pixel 0,64µm | Tecnologia Quad Pixel per 1,28µm Fotocamera di profondità da 2MP

Apertura f/2.4

Dimensioni pixel 1,75µm Tecnologia Quad Pixel da 48MP per una risoluzione di 12MP | apertura f/1.7 | pixel da 1,6µm | Stabilizzatore ottico | Messa a fuoco automatica laser (TOF) 48MP (f/1.8)

2MP (f/2.4) | macro

2MP (f/2.4) | profondità Fotocamera frontale 8MP (f/2.0, 1,12µm) 16MP (f/2.45, 1µm) 32MP

Apertura f/2.25

Dimensioni pixel 0,7µm | Tecnologia Quad Pixel per 1,4µm 16MP (f/2.2, 1,0µm) | Tecnologia Quad Pixel 60MP

Apertura f/2.2

Dimensioni pixel 0,6µm | Tecnologia Quad Pixel per 1,2µm Quad Pixel da 20MP | apertura f/2.2 | pixel da 1,6µm 8MP (f/2.2) Batteria e ricarica 5000mAh 10W 5000mAh 30W 4020mAh Turbo Power 33W 5000mAh Turbo Power 33W 4800mAh Ricarica TurboPower a 68W Ricarica wireless a 15W Carica condivisa inversa wireless a 5W 2800mAh 10W 5000mAh 20W Sistema operativo Android 11 Android 12 Android 12 Android 12 Android 12 Android 11 Android 11 Altro Lettore di impronte digitali laterale, Sensore di prossimità, Sensore luce ambiente, Accelerometro.

Jack da 3.5mm Lettore di impronte digitali, sensore di prossimità, sensore di luce ambiente, accelerometro, giroscopio, sensore Sar, magnetometro (bussola).

Jack da 3.5mm

IP52, NFC Prossimità

Luce ambiente

Accelerometro

Giroscopio

Sensore Sar

Magnetometro (bussola). Under Display Finger Print, Audio stereo, NFC Lettore di impronte digitali, Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore di luce ambiente, Giroscopio, e-Compass. NFC, USB C 3.1, Audio stereo Lettore di impronte digitali laterale

Riconoscimento facciale

ThinkShield for mobile. Sensore Prossimità,

Luce ambiente

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro (bussola). NFC, USB C 3.1, Audio stereo Accelerometro, Magnetometro (bussola), Giroscopio, Barometro, Ultrasuoni, Prossimità, Luce ambiente, Sensore Sar. Lettore di impronte digitali, NFC Lettore di impronte digitali laterale, Sensore di prossimità, Sensore luce ambiente, Accelerometro.

Jack da 3.5mm. Certificazione di grado militare MIL-STD-810H

Come scegliere i migliori smartphone Motorola

Tanti gli elementi comuni nella line up degli smartphone Motorola ma alcuni elementi sono importanti da conoscere e da saper differenziare quando si ricerca il miglior smartphone Motorola. Esatto perché se è vero che anche dalla lettura delle schede tecniche riportate sopra l’utente medio potrebbe essere portato a accomunare i vari dispositivi proposti (anche per una politica di prezzo che porta le varie proposte spesso a sovrapporsi) è importante conoscere con attenzione le sfumature in grado di rendere un prodotto più prestante di un altro.

Le varie famiglie Motorola

Per quanto con la nomenclatura singola dei dispositivi a volte sia difficile per l’utente generalista l’operazione di distinguo dei vari modelli, le famiglie Motorola sono forse a le più chiare all’interno della proposta smartphone Android. A differenza infatti della concorrenza, che spesso inserisce tanti gruppi di terminali fra le sue proposte, il brand della casa alata propone 3 gruppi distinti (uniti poi ad una categoria che potremmo definire di prodotti “speciali” ed “unici”) rendendo quindi più chiara e semplice la scelta per l’utente. Le tre divisioni sono le seguenti:

Famiglia Moto e

Famiglia Moto g

Famiglia Moto edge

Prodotti speciali (rugged, pieghevoli, ecc…)

Tenendo sempre a mente questa divisione quindi si saprà sempre che un terminale della gamma e è stato pensato per il segmento entry level, un terminale della gamma g per la fascia media mentre i prodotti della famiglia edge sono pensati per arrivare fino al mondo dei top di gamma.

I prezzi a volte rendono difficile il distinguo

L’operazione di suddivisione in famiglie serve per avere sempre con sé una bussola in merito all’operato di Motorola nel segmento smartphone, che a volte appare come “confuso” in merito alle tante promozioni che vedono protagonisti appunto gli smartphone dell’azienda. Capita infatti che per occasioni legate a promozioni e sconti particolari le differenze di listino di assottiglino (o addirittura spariscano con tanti terminali che si presentano all’utente con la stessa richiesta economica). In questo caso ricordare sempre la suddivisione iniziale per famiglie vi aiuterà a scegliere, sapendo che per quanto scontato, un prodotto di fascia inferiore non potrà competere con uno di fascia superiore.

Esperienza software simile ma occhio alle peculiarità

I prodotti Motorola sono realizzati con lo stesso imprinting software, ovvero una versione di Android molto vicina a quella che possiamo trovare sui Google Pixel, con pochissime personalizzazioni software proprietarie (così come assente è però il bloatware, ovvero il software extra non utile per l’utilizzo del terminale). Questo vuol dire che se da una parte ci troviamo davanti a terminali visivamente simile all’atto della navigazione, non si deve però essere portati a pensare che le esperienze utente siano sovrapponibili a tutte le fasce di prezzo, anzi. A lato delle minime (ma sempre utili) personalizzazioni estetiche proprietarie inserite dall’azienda all’interno dei suoi prodotti (le famose Moto actions), le peculiarità hardware differenti fra i vari prodotti portano anche a funzioni esclusive di alcuni prodotti. Il riferimento diretto va per esempio all’interfaccia desktop che si può ottener collegando alcuni prodotti dell’azienda ad un monitor esterno tramite cavo UBS. Se quindi avete delle esigenze specifiche d’uso ricordatevi di non sottovalutare le peculiarità hardware dei vari prodotti, in grado di imprimere differenziazioni anche lato software, pur mantenendo una grafica a primo impatto simile fra i modelli.

Attenzione alle fotocamere

Anche per Motorola vige la regola di fare attenzione al comparto multimediale. Come per la maggior parte delle proposte del mondo smartphone attuale, anche i device Motorola possono contare su setup fotografici dotati di più lenti. Attenzione però a non guardare al solo ed unico valore dei megapixel delle camere, con il numero più alto di valore non sempre sinonimo di qualità maggiore. Per farvi un esempio concreto, in un mondo attuale che vede la qualità fotografica condizionata molto dagli aspetti software ancora prima che dall’hardware, una lente da 64MP non per forza è superiore ad una 50MP, con il processore a muovere il terminale più discriminante grazie alle potenze di calcolo e di elaborazione degli scatti.

Importante invece e sempre determinante la varietà delle lenti a disposizione, aspetto qui influenzato puramente dall’hardware. Quando andate a ricercare i migliori smartphone Motorola tenete a mente la composizione dei comparti fotografici, ricercando sempre almeno due lenti di cui una delle due grandangolare, in modo da avere sempre più ottiche per i vostri scatti.