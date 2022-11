Dopo aver visto insieme un’interessante selezione di tablet pensati per il segmento entry level, ora è il turno delle proposte dotate di soluzioni hardware e software più complete, in grado di strizzare l’occhio anche agli utenti più esigenti. Volendo infatti vedere un tablet non tanto solo come uno strumento per l’intrattenimento ma anche come un compagno quotidiano per il lavoro, ecco come il mercato è in realtà in grado di soddisfare tale esigenza, con tanti brand interessanti a questo rinnovato mercato.

Sono infatti tantissimi gli scenari, per lo più “rinati” a seguito delle nuove tradizioni post pandemia, dove un tablet può venire in soccorso in maniera più ottimale e risultare più fruibile rispetto agli altri prodotti mobile, siano essi smartphone o computer. Da qui ne deriva la necessità quindi di potenza superiore rispetto a quella che è possibile trovare nei prodotti low cost considerabili per lo più solo proprio come compagni per la fruizione di contenuti multimediali e come sostituiti “dal grande schermo” rispetto al proprio smartphone”.

Ecco la nostra selezione quindi per i migliori tablet della fascia media, dedicati a coloro che desiderano poter svolgere compiti a 360° con questa categoria di prodotti dotati di ampie diagonali e accessori “dedicati” il più delle volte pensati appositamente per la produttività, come tastiere esterne personalizzate oppure strumenti di input alternativi come penne e stylus.

Sottolineiamo che i prezzi sono soggetti a cambiamenti e potrebbero differire/modificarsi fra il momento della stesura del contenuto e la vostra fase di ricerca.

I migliori tablet fascia media

Oppo Pad Air- 299,99 euro

Fresco di presentazione e di recensione sulle nostre pagine, l’esperimento di Oppo nel mercato tablet importato anche sul nostro mercato rappresenta in maniera eccellente il concetto di tablet non solo pensato per l’intrattenimento ma bensì in grado di offrire qualcosa di più all’utente. Disponibile nella doppia variante di memoria 64GB e 128GB (dal costo di listino di 50 euro superiore al modello base), questo tablet marchiato Oppo si distingue dai prodotti più economici per una cura costruttiva superiore e per una cura software dedicata, in grado di venire incontro anche alle esigenze più “professionali” degli utenti, senza che questo aspetto vada a incidere troppo sul prezzo di listino. Prodotto ideale quindi per coloro che necessitano qualcosa in più dal proprio tablet senza voler esagerare, con l’ampia diagonale del display da 10.36″ come porta sul mondo digitale più che soddisfacente per ogni scenario d’uso.

VEDI SU AMAZON

Redmi Pad – 299,90 euro

Approccio simile a Oppo Pad Air ma in salsa Xiaomi, questo in super sintesi Redmi Pad. Tablet dotato di un display ancora più grande (10.61″ con supporto al refresh rate aumentato a 90Hz) in grado di rappresentare un compagno a 360° per tutti gli utenti. Colorato e dotato di un design al posteriore molto particolare e sgargiante, la versione softare della MIUI non è altri che un porting dell’interfaccia utente apprezzata da milioni di utenti del mercato smartphone, ricca di funzioni e di opzioni di personalizzazione. Se avete apprezzato quindi questa particolare skin di android su di un cellulare del brand in passato, ritroverete tanti aspetti in questo Redmi Pad, dotato di un costo d’ingresso aggressivo e in diretta competizione proprio con la proposta Oppo appena indicata sopra.

VEDI SU AMAZON

Lenovo Tab P11 Plus – 369,00 euro

Si deve riconoscere a Lenovo la forza di aver sempre creduto nel mercato tablet, anche quando le quote e le vendite erano ai mini storici. Proprio questa resilienza nel corso degli anni ha fatto si che ora il brand possa contare su di una line up di prodotti fra le più complete del mondo android. Lenovo Tab P11 Plus seppur superato dalle nuove proposte, rappresenta ancora un signor dispositivo, con diverse varianti di memoria adatte anche agli utenti più esigenti in termini di storage di file e documenti. Dotato di un pannello da addirittura 11″ in risoluzione 2K, questo tablet è adatto quindi agli scenari lavorativi di editing video, grazie anche a un portafoglio accessori ufficiali realizzati da Lenovo in grado di estendere gli scenari d’uso.Software più pulito e leggero rispetto alle proposte Redmi e Oppo, potrebbe essere l’ideale per coloro che vogliono personalizzare il proprio prodotto partendo da una versione software di Android la più pulita possibile.

VEDI SU AMAZON

Huawei MatePad 11 – 319,99 euro

Proposta dotata di grandissime potenzialità hardware ma che vive di riflesso le stesse difficoltà riscontrate dal brand nel mercato smartphone, rappresentata dall’assenza dei servizi Google preinstallati. Se però per il vostro tablet non foste alla ricerca di un esperienza utente basata sui prodotti digitali di Google, la crescita costante del servizio proprietario Huawei App Gallery potrebbe comunque regalare potenzialità quasi infinite a questo MatePad, dotato di potenza a sufficienza per soddisfare tanti scenari d’uso. L’assenza dei sevizi Google è però ampiamente compensata non solo dallo store proprietario ma bensì anche da una suite software pensata dall’azienda appositamente per beneficiare dell’ampia diagonale a disposizione di questo tablet.Presente anche in variante da 6GB di RAM, per agevolare i flussi di lavoro più intensi e legati ai lavori in multi finestra, anche nel caso di Huawei gli accessori rappresentano la vera marcia in più per questo MatePad, che può contare sulla presenza di una custodia ufficiale dotata di tastiera così come di una penna dedicata per una digitazione dedicata ed esclusiva (accessori da acquistare sempre separatamente ovviamente).

VEDI SU AMAZON

Galaxy Tab s7 FE – 649,00 euro

Sale l’asticella del prezzo ma salgono anche le potenzialità. Non dovete però farvi spaventare dal cartellino di prezzo richiesto da Samsung che come ormai da tradizione è solita veder scendere i propri prezzi in maniera molto rapida e decisa. Nel caso poi di prodotti non di ultimissima presentazione, come nel caso di questo Tab S7 FE, le opportunità di acquisto a prezzo scontato potrebbero rappresentare un opzione di acquisto ghiotta per un tablet dotato di display da oltre 12″ e tutto l’ecosistema software al quale ci ha abituato il produttore sud-coreano. Proprio il supporto software, unito al vasto mondo di accessori proprietari, potrebbe rappresentare il motivo principe per acquistare questo prodotto rispetto agli altri, con la spesa maggiore sostenuta da un periodo di supporto software più duraturo rispetto i competitors. Presente anche in variante 5G, per un utilizzo on-the-go senza limitazioni, questa proposta tablet Samsung rappresenta forse la miglior proposta senza limitazioni nel segmento android di fascia media in termini di potenza hadrware e ottimizzazione software.

VEDI SU AMAZON

iPad 10th Gen – 589,00 euro

Dopo tante proposte android, cco comparire anche un prodotto del mondo Apple. E che proposta! Appena presentato e giunto sul mercato proprio in questi giorni, l’iPad di decima generazione di rifà il look prendendo ispirazione (e costo!!!) dai fratelli maggiori Air e Pro. Addio cornici e addio tasto home sostituito da un design più moderno e squadrato. iPad è da sempre sinonimo di garanzia di usabilità a 360° e anche l’ultimo arrivato non smentisce questa tradizione, con un approccio esplicito per il mondo scolastico ma che grazie a un software da sempre punto di riferimento per l’intero settore, non prevede limitazioni in nessun campo specifico. Supporto alla Pencil proprietaria e forse il più vasto parco accessori presente sul mercato (siano essi proprietari o compatibili di terze parti), rende questo prodotto il pi appetibile per coloro di voi che vogliono esprimere tutta la propria creatività tramite un tablet.

VEDI SU AMAZON

Specifiche a confronto

Oppo Pad Air Redmi Pad Lenovo Pad P11 Plus Huawei MatePad 11 Galaxy Tab S7 FE iPad 10th Gen Dimensioni e peso 245,1 x 154,8 x 6,94mm

440gr 250,38 x 157,98 x 7,05mm

445g 258,4 x 163,00 x 7,5 mm

490gr 253,8 x 165,3 x 7,25 mm

485 gr 284.8 x 185.0 x 6.3 mm



610 gr 248,6 x 179,5 x 7.00 mm

477gr Display 10,36″

LCD IPS

2000×1200

60Hz 10,61″

LDC IPS

2000×1200

90Hz 11″

LCD IPS

2000×1200

60Hz 10,95″

LCD IPS

2560×1600

120Hz 12,4″

TFT

2560 x 1600

60Hz 10,9″

LCD IPS

2360×1640

60Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 750G (5G)

Qualcomm Snapdragon 778G (LTE) Apple A14 Bionic RAM 4GB 3GB

4GB

6GB 4GB

6GB 6GB 6GB 4GB Memoria interna 64GB

128GB 64GB

128GB 64GB

128GB 64GB

128GB 64GB

128GB 64GB

256GB Fotocamera posteriore 8MP 8MP 13MP (auotofocus) 13MP (auotofocus) 8MP 12MP (auotofocus) Fotocamera frontale 5MP 8MP 8MP 8MP 5MP 12MP (auotofocus) Batteria e ricarica 7100 mAh 8000 mAH

18W 7700 mAh

20W 7250 mAh 10090 mAh 10h di durata stimata Sistema operativo Android 12

ColorOS for PAD Android 12

MIUI for PAD Android 12 HarmonyOS 2 Android 12

OneUI for PAD iPadOS 16

Come scegliere i migliori tablet fascia media

Se nel caso dei tablet più economici i fattori da prendere in considerazione erano prettamente legati alla portabilità del prodotto e agli elementi legati al display, con l’alzarsi dell’asticella le variabili da valutare diventano diverse e molteplici quando si va alla ricerca per i migliori tablet della fascia media.

Certo la qualità e la diversità dei pannelli è ovviamente elemento di discernimento quando si parla di un prodotto che fa dell’interazione tramite display uno dei propri punti focali ma vi è da constatare che entrano in gioco anche altri fattori legati per esempio alla potenza e alle potenzialità del prodotto più ad ampio raggio. Potenzialità che non sono solamente legate alla composizione hardware del prodotto in se ma che sono da ricercarsi nella presenza di accessori così come di suite software dedicate in grado di estendere gli scenari d’uso.

Display

Per quanto concerne il fattore display, le considerazioni da porsi sono legate principalmente alla qualità dello schermo e alla sua tipologia, oltre che alla sua diagonale. I tablet fascia media sono prodotti pensati per essere utilizzati in contesti fra i più diversi, quindi una luminosità maggiore così come un contrasto più convincente potrebbero rappresentare elementi di scelta per un prodotto piuttosto per un altro, così come la risoluzione e la velocità di refresh dei contenuti.

Per quanto riguarda la diagonale, per utilizzi più intensivi e professionali, le ampie diagonali di alcune proposte potrebbero rappresentare motivo di pregio e di rilievo, dovendo però mettere in conto una portabilità ovviamente più sacrificata.

La velocità di refresh rate dei contenuti è diventato un elemento preponderante nel mondo smartphone è sta lentamente anche condizionando il mondo dei tablet. Avere a che fare con un display in grado di restituire una sensazione di fluidità maggiore non permetterà solamente all’utente di godere di un’esperienza più appagante ma potrebbe rappresentare un supporto essenziale per determinale esigenze lavorative specifiche.

Batteria

Uscendo dal solito scenario d’uso legato prettamente al “divano di casa”, i migliori tablet fascia media devono saper rappresentare un valido compagno di utilizzo anche per lunghe e prolungate sessioni, con tempi d’uso fra una ricarica e l’altra che non devono essere troppo brevi, pena un’esperienza utente penalizzata.

La velocità di ricarica, espressa con un valore numerico e poi con la lettera “W”, indica la capacità di ricaricare la batteria in un tempo più o meno lungo. Se nel campo smartphone questo elemento può rappresentare un semplice sfizio, con tempi di attesa ridotti ma comunque mai troppo lunghi viste le capacità ridotte a disposizione, su di un tablet dotato di oltre 7000 mAh valutare attentamente questo parametro potrebbe permettervi di tornare produttivi in minor tempo, ottenendo quindi di più dal vostro prodotto.

Connettività

Discorso analogo al capitolo batteria, quello legato alla connettività. Rispetto ai tablet più economici pensati prettamente per un utilizzo domestico e casalingo, i migliori tablet della fascia più pregiata possono e devono poter prevedere anche la presenza di una variante con supporto alla rete dati mobile, in grado di rendere il proprio uso indipendente da altri prodotti mobile tecnologici.

La connettività 5G si sta facendo largo anche nel mondo dei tablet superando la precedente connessione 4G LTE, con dati di velocità per i tablet che supportano tale tecnologia nettamente superiori.

Fotocamere

Anche in questo caso, un elemento che nei prodotti più economici può quasi essere non valutato, assume invece importanza e peso specifico. Le fotocamere per i migliori tablet fascia media possono infatti diventare un elemento ausiliario a quelle presenti per esempio nei nostri smartphone, rendendo di fatto il tablet un dispositivo indipendente per la realizzazione di contenuti digitali.

Una buona fotocamera in un tablet fascia media non è quindi da intendersi come necessaria per la realizzazione di mere foto, bensì come aiuto in contesti produttivi che spaziano dal mondo per esempio dei geometri, così come quello degli studenti per la realizzazione di note e la loro condivisione rapida.

Sistema operativo

Con l’esclusione del mondo Huawei, a metà fra Android e l’approccio proprietario, rimangono due grandi poli fra i quali l’utente può scegliere. Stiamo parlando del robottino verde appunto e di iPadOS, la proposta software di Apple per il mercato tablet.

Al netto di queste due suddivisioni, è importante per l’utente valutare elementi come il supporto nel tempo, per una categoria di prodotti che non vede la sua frequenza di aggiornamento frequente come quella del mondo smartphone per gli utenti.

Una volta capito quale approccio è quindi in grado di garantire supporto e funzionalità nel tempo, i vari “metodi” sono poi da tenere in considerazione, con i vari produttori in grado di rilasciare funzioni esclusive dedicate a determinati scenari. Fra prodotti pensati per eseguire più istanze in contemporanea e dispositivi dotati di programmi dedicati a determinati settori professionali specifici, la scelta del brand diventa quasi più importante del sistema operativo in senso lato.

L’ecosistema è in questo un elemento importantissimo di valutazione, con il tablet che potrebbe interfacciarsi al meglio con i vostri altri prodotti digitali come smartphone e computer, proprio in dipendenza del suo sistema operativo e del suo software.

Accessori extra

Così come per il discorso legato alle potenzialità software, anche il mondo degli accessori esterni è in grado da solo di rappresentare un ago della bilancia nella scelta del proprio tabet di fascia media.

La presenza di una suite di accessori dedicati, siano essi tastiere, cover mouse o penne, è elemento essenziale per i migliori tablet della fascia media, prodotti che non sono pensati solamente per la fruizione di contenuti digitali ma anche per la loro creazione diretta.