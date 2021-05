MIUI 13: gli smartphone Xiaomi che la riceveranno

Manca sempre meno all’annuncio della MIUI 13 e con lei la lista ufficiale che Xiaomi compilerà con all’interno gli smartphone che saranno interessati dall’aggiornamento.

Dopo un fine 2020 un po’ singolare da questo punto di vista, periodo nella quale l’azienda ha deciso di uscire con una versione di “intermezzo” chiamata MIUI 12.5, si torna a percorrere i binari soliti che ci porteranno alla MIUI 13.

Il 25 giugno 2021 è la data scelta per introdurre la nuova interfaccia. Nel mentre non potevamo non anticipare i tempi e raccogliere tutte le informazioni disponibili al momento sul web per tracciare un quadro – comunque non ufficiale – di alcuni smartphone che la potrebbero ricevere.

E allora ecco una lista provvisoria, stilata seguendo esclusivamente ciò che la società ha fatto con la distribuzione delle precedenti versioni (alcuni smartphone passeranno dalla MIUI 12 alla 13):

Smartphone Xiaomi che riceveranno la MIUI 13:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Smartphone Redmi che riceveranno la MIUI 13:

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

Smartphone POCO che riceveranno la MIUI 13:

Poco M2

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2 Pro

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3

Smartphone POCO che riceveranno la MIUI 13:

Black Shark 4 Pro

Black Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S

Infine vogliamo sperare, senza però troppe aspettative, che la MIUI 13 arrivi anche su questi smartphone:

Redmi Note 8T

Mi 9 Lite

Redmi Note 8 Pro

Redmi 8

Mi 9T Pro

Mi 9T

Mi Mix 3 5G

Mi 9 SE

Mi 9

Mi A3