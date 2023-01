Il rilascio della MIUI 14 per i dispositivi Xiaomi procede ad un ritmo sempre più veloce: il brand cinese, infatti, dopo aver rilasciato una versione di sviluppo per numerosi suoi smartphone, sta per rilasciare la MIUI 14 in versione Global per molti dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’aggiornamento alla MIUI 14 in versione Global arriverà prima per questi 10 smartphone elencati di seguito:

Novità della MIUI 14

La MIUI 14 includerà diverse interessanti novità. Innanzitutto un’interfaccia grafica ridisegnata, eliminazione del bloatware e delle app preinstallate. In particolare si concentrerà su quattro aspetti principali: meno app preinstallate nel sistema, più funzioni pratiche, un nuovo linguaggio di design ed un’esperienza di sistema più fluida e stabile.

Un’aspetto fondamentale sarà proprio quello di poter disinstallare molte app predefinite (ce ne saranno solamente 8 preinstallate, anziché 16), oltre al fatto che le app non disinstallabili saranno ridotte al minimo. La MIUI 14 potrebbe richiedere solo 13GB di memoria di archiviazione e poco più di 3GB di RAM per poter essere eseguita correttamente.

Tutto il sistema operativo dei dispositivi targati Xiaomi è stato migliorato grazie ad un sistema che l’azienda chiama Photon Engine che aumenta la fluidità e le prestazioni delle operazioni del 60% (rispetto alla MIUI 13 a bordo dello Xiaomi 12S Ultra).

Non mancheranno funzioni per l’unione di file duplicati, nuovi widget, icone personalizzabili, e vari aggiornamenti estetici alle app. Un occhio di riguardo riguarderà anche funzionalità su sicurezza e privacy.

Tempi di rilascio della MIUI 14

Come già anticipato, MIUI 14 in versione Global verrà rilasciato gradualmente con alcuni dispositivi che riceveranno l’aggiornamento prima di altri. I tempi di rilascio dovrebbero coincidere con il lancio globale della serie Xiaomi 13 che potrebbe avvenire tra febbraio e marzo. Pensiamo che il periodo esatto possa essere in occasione del MWC 2023, quando dovrebbe essere presentato lo Xiaomi 13S Ultra.

Nel frattempo vi rilasciamo al nostro articolo con la lista dei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno la MIUI 14 e quelli che riceveranno Android 14.