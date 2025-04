Motorola annuncia una valanga di prodotti: ci sono anche uno smartwatch e degli auricolari Svarovski!

Motorola ha presentato oggi al mondo una suite completa di nuovi prodotti che, secondo il marchio, promettono di ridefinire l'interazione tra uomo e tecnologia. Al centro dell'evento, le attesissime nuove generazioni di smartphone: l'iconica famiglia pieghevole motorola razr 60, con i modelli razr 60 Ultra e razr 60, e la linea motorola edge 60, rappresentata da edge 60 Pro ed edge 60.

Le novità non si limitano agli smartphone; l'ecosistema si arricchisce con i nuovi accessori Moto Things: gli auricolari moto buds loop e lo smartwatch moto watch fit.

Il motorola razr 60 Ultra, definito il flip phone più potente al mondo, è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che permette al dispositivo di sfruttare tutto il potenziale di moto ai. Si distingue per materiali pregiati e inediti: è il primo smartphone a utilizzare l'Alcantara di produzione italiana (certificata Carbon Neutral) e offre anche una finitura in vero legno certificato FSC, accanto a opzioni in raso e pelle vegana. Ogni materiale è abbinato a colori espressivi selezionati da Pantone, come Scarab e Rio Red.

Anche il motorola razr 60 offre scelte stilistiche audaci con finiture in pelle vegana, nylon o acetato in tonalità Pantone come Gibraltar Sea e Spring Bud. Entrambi i modelli vantano una robustezza migliorata, grazie a una cerniera riprogettata con piastra in titanio e alla protezione IP48 contro polvere e immersione in acqua.

I display sono un punto di forza: il razr 60 Ultra sfoggia uno schermo interno pOLED da 7,0", il più grande della categoria, e l'esterno pOLED da 4,0" più interattivo e resistente grazie al vetro Gorilla Glass-Ceramic, entrambi Pantone Validated. Il razr 60 non è da meno con il suo interno pOLED da 6,9" e l'esterno da 3,6".

Il comparto fotografico di razr 60 Ultra introduce per la prima volta una tripla fotocamera da 50MP (due esterne e una interna) e supporta la registrazione video in Dolby Vision, mentre il razr 60 offre un sistema da 50MP + 13MP Ultra-wide/Macro. Entrambi beneficiano delle certificazioni Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated e delle ottimizzazioni AI come Signature Style e Group Shot. L'autonomia è garantita da batterie dalla capacità rispettiva di 4700mAh sull'Ultra, 4500mAh sul razr 60. La ricarica rapida via cavo è da 68W e wireless da 30W per l'Ultra, mentre il razr 60 supporta 30W via cavo e 15W wireless.

Parallelamente, la famiglia motorola edge 60 si vuole distinguere per eleganza e prestazioni fotografiche. I modelli edge 60 Pro ed edge 60 introducono un design quad-curve avvolgente, con display pOLED da 6,7" curvo su tutti e quattro i lati, il più luminoso mai realizzato da Motorola e certificato Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated. La resistenza dovrebbe essere ottima, garantita dalle certificazioni MIL-STD-810H e IP68/IP69, oltre al vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il sistema fotografico è potente, con un sensore principale Sony LYTIA 700C da 50MP, un Ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 10MP (zoom ottico 3x sull'edge 60 Pro), tutti certificati Pantone e potenziati dall'IA. Le prestazioni sono assicurate dal chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme sull'edge 60 Pro. L'edge 60 Pro eccelle anche per autonomia, con una batteria da 6000mAh che gli è valsa il Gold Label di DXOMARK (punteggio più alto al mondo) e una ricarica TurboPower da 90W, affiancata da wireless da 15W. L'edge 60 monta una batteria da 5200mAh con ricarica TurboPower da 68W. Entrambi i modelli edge offrono finiture ricercate in pelle vegana, nylon o tessuto, in colori Pantone come Dazzling Blue, Sparkling Grape, Gibraltar Sea e Shamrock.

L'ecosistema Motorola si espande con intelligenza e stile grazie agli accessori Moto Things. I moto buds loop sono i primi auricolari open-ear del brand, dotati di tecnologia Sound by Bose per un audio di qualità senza isolare dall'ambiente. Sono disponibili anche in un'edizione impreziosita da cristalli Swarovski, nata dalla nuova partnership con il celebre marchio. Integrano funzioni moto ai, audio spaziale, microfoni Crystal Talk AI e godono di lunga autonomia e design idrorepellente.

Il moto watch fit, invece, è uno smartwatch con display OLED da 1,9", perfetta integrazione Android, monitoraggio completo di fitness e benessere (oltre 100 modalità sportive, GPS), resistenza IP68/5ATM e un'autonomia di 16 giorni. Entrambi gli accessori si integrano fluidamente con gli smartphone tramite Smart Connect.

L'impegno di Motorola per la sostenibilità si riflette nell'uso di materiali riciclati, come alluminio, plastica post-consumo e plastica recuperata dagli oceani, integrati nel design dei nuovi razr ed edge, insieme a materiali eco-consapevoli come legno certificato FSC e Alcantara Carbon Neutral.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi in Italia, il motorola razr 60 Ultra (16/512 GB) è disponibile da oggi a partire da 1349 euro in tutte le colorazioni. Il motorola razr 60 (8/256 GB) è anch'esso disponibile da oggi, solo online, a partire da 999 euro in tutte le sue varianti cromatiche (la colorazione Gibraltar Sea arriverà anche nei negozi fisici). Il motorola edge 60 Pro(12/512 GB) è disponibile da oggi a 649 euro, mentre il motorola edge 60 (8/256 GB) debutta oggi a 399 euro.

Gli accessori arriveranno a breve: i moto buds loop standard saranno disponibili da maggio a 149 euro, la versione con cristalli Swarovski da fine giugno a 299 euro, e il moto watch fit da fine maggio a 99 euro.