Quante IA diverse volete? Nel dubbio, Motorola ve le da un po' tutte

Motorola ha svelato le nuove famiglie di smartphone pieghevoli razr 60 (modelli Ultra e standard) ed edge 60 (varianti Pro e standard). L'ecosistema si espande anche con i nuovi accessori Moto Things. Filo conduttore di questo imponente lancio è moto ai, la suite proprietaria di funzionalità di intelligenza artificiale, ora evoluta a compagno proattivo e intuitivo, integrata profondamente in tutta la nuova gamma.

L'intelligenza artificiale è da anni un pilastro dell'innovazione Motorola, ma con questa nuova generazione, moto ai compie un salto qualitativo. Grazie anche alle intuizioni raccolte dal programma beta, Motorola ha plasmato un'esperienza AI che vuole trasformare le interazioni quotidiane. Una delle novità più interessanti è Next Move, una funzione che analizza ciò che appare sullo schermo, come una ricetta o un itinerario di viaggio, e suggerisce proattivamente azioni pertinenti, come salvare dettagli o magari creare una colonna sonora ad hoc.

Proprio per la musica, entra in gioco Playlist Studio, capace di generare playlist su Amazon Music basate sul contesto visualizzato o su un semplice input testuale, interpretando l'atmosfera desiderata. La creatività visiva trova sfogo in Image Studio, che utilizza l'AI generativa per trasformare idee in immagini, avatar, adesivi e sfondi personalizzati. Esclusivamente sul motorola razr 60 ultra, la funzione Look and Talk permette un'interazione futuristica: basta guardare lo schermo e parlare per ottenere assistenza, trascrizioni o riassunti, senza necessità di tocchi o comandi vocali specifici, sfruttando il form factor unico del dispositivo.

Queste capacità sono frutto anche di collaborazioni strategiche con leader del settore AI. L'integrazione con Perplexity porta per la prima volta su smartphone una ricerca AI contestuale avanzata, permettendo di approfondire argomenti direttamente dall'app moto ai, con gli utenti che beneficiano anche di tre mesi gratuiti di Perplexity Pro.

La partnership con Google assicura l'accesso a Gemini e Gemini Live, anche dal display esterno dei razr, oltre a tre mesi di Google One AI Premium per gli acquirenti idonei. Meta contribuisce con il suo modello Llama, che potenzia la funzione "Catch me up" per riassumere le notifiche anche offline. Infine, l'integrazione con Microsoft porta Copilot direttamente su moto ai, offrendo un assistente versatile per risposte rapide e brainstorming. Manca l'integrazione con ChatGPT di OpenAI e con Claude di Anthropic.

L'accesso a queste funzionalità è facilitato dal nuovo tasto AI dedicato presente su motorola razr 60 ultra e motorola edge 60 pro.