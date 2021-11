Motorola Edge 30 Ultra, svelate le caratteristiche del nuovo top di gamma

Il nuovo flagship di Motorola è ormai vicino al lancio: lo smartphone Motorola Edge 30 Ultra, che sarà commercializzato in Cina sotto il nome di Motorola Edge X prima della fine dell’anno, arriverà secondo le ultime indiscrezioni sul mercato globale nei primi mesi del 2022. Un nuovo leak conferma ora le specifiche tecniche del dispositivo.

Come riporta un’indiscrezione trapelata da una fonte anonima per la testata TechnikNews, il nuovo Motorola Edge 30 Ultra si presenta con tutte le carte in regola per competere con gli altri flagship del 2022. Alla scheda tecnica si aggiungono anche i render realizzati per 91Mobiles:

Lo smartphone monterà al proprio interno un SoC Qualcomm indicato con la cifra SM8450, identificato molto probabilmente con il nuovo Snapdragon 898, che sarà presentato ufficialmente proprio a fine 2021, o in alternativa uno Snapdragon 895. Al processore si aggiunge una memoria RAM da 8GB o addirittura 12GB, oltre a 128 o 256GB di storage interno non espandibile.

Il display del nuovo Motorola Edge 30 Ultra è indicato come un pannello da 6,67 pollici di risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz – una scelta attuata anche da altri brand, che sacrifica parzialmente la risoluzione dello schermo per privilegiare la fluidità data da un refresh rate più alto.

Il Motorola Edge 30 Ultra presenterà inoltre tre fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica identico a quello del nuovo Google Pixel 6 e nel Huawei P50, un sensore grandangolare Samsung anch’esso da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. Completa il quadro una selfie camera a cui Motorola ha dedicato particolare attenzione, dotata di un sensore da ben 60MP capace di effettuare riprese in 4K.

Il nuovo flagship Motorola sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 68W, che promette una ricarica 0-100% in soli 35 minuti, con il primo 50% ricaricato in appena un quarto d’ora. Non compaiono invece all’interno della scheda tecnica divulgata nel leak opzioni come la ricarica wireless o il supporto alla ricarica inversa, che risulterebbe utile data la capacità della batteria del device.

Il nuovo Motorola Edge 30 Ultra si presenta insomma come un dispositivo in linea con la maggior parte dei dispositivi top di gamma presentati in questi mesi o nel prossimo futuro, che beneficia senza dubbio del know-how di un marchio longevo come Motorola (oggi, ricordiamo, parte di Lenovo) con punte di eccellenza come la fotocamera e piccole debolezze come la certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere che si ferma allo standard IP52 e i soli due anni di aggiornamenti garantiti.