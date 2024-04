Lo smartphone diventa arte, ufficiale la nuova famiglia Motorola edge 50

Motorola annuncia la nuova famiglia di smartphone edge, segnando una nuova era per i suoi dispositivi premium: date il benvenuto a edge 50 Ultra, edge 50 Pro e edge 50 Fusion. Questi nuovi prodotti si concentrano su ciò che conta veramente in uno smartphone di alto livello, offrendo un design migliorato, un sistema di fotocamere avanzato con Intelligenza Artificiale e infine, per la prima volta al mondo, fotocamere e il display certificati da Pantone.

Motorola edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra esemplifica l'impegno di Motorola per l'eccellenza, unendo design raffinato e prestazioni di fascia alta. Con un corpo elegante e materiali premium come il vero legno o la pelle vegana e il colore Pantone dell'anno, Peach Fuzz, questo dispositivo si distingue come una vera e propria icona di stile. L'ampio display pOLED da 6,67" e il supporto Dolby Atmos di edge 50 Ultra offrono un'esperienza visiva e uditiva coinvolgente.

Il sistema di fotocamere di edge 50 Ultra è il migliore mai utilizzato dal brand in uno smartphone. Con una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera da 64MP con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x (Super Zoom 100x digitale), una fotocamera grandangolare da 50MP con autofocus e una fotocamera per selfie da 50MP, questo dispositivo offre una versatilità senza precedenti. Grazie all'intelligenza artificiale Moto AI, l'azienda promette scatti sempre nitidi e dettagliati.

Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, il top di gamma promette prestazioni fluide e reattive, con un occhio di riguardo all'elaborazione dell'immagine e alle performance IA. Con 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione, gli utenti possono godere di un multitasking senza problemi e di ampio spazio per le loro foto, film e app preferite.

Con la tecnologia Ultra-Wideband (UWB), Motorola edge 50 Ultra offre un sistema di connettività completo a 360°. La batteria da 4500mAh con ricarica TurboPower a 125W (alimentatore incluso in confezione) e ricarica wireless a 50W assicura che gli utenti siano sempre pronti all'azione, senza doversi preoccupare dell'autonomia.

"La famiglia Motorola edge 50 include il primo smartphone al mondo con fotocamera e display certificato da Pantone e sviluppato in collaborazione con i loro esperti. Gli utenti possono fotografare e visualizzare il mondo esattamente come lo vedono nella realtà, con i colori approvati da Pantone e le tonalità della pelle, rendendolo ideale per la creazione di contenuti. Ogni dispositivo approvato da Pantone ha soddisfatto i criteri di valutazione e classificazione di Pantone, simulando in modo autentico l'intera gamma di colori Pantone del mondo reale. Il Pantone SkinTone certificato assicura che ciò che gli utenti catturano con la fotocamera o vedono sul display rappresenti davvero il vero spettro dei toni della pelle umana", scrive l'azienda nel suo comunicato stampa.

Motorola Edge 50 Pro

Il fratello di mezzo della serie, il Motorola Edge 50 Pro che stiamo già provando, offre un mix interessante di stile e specifiche avanzate, con un design elegante e raffinato.

La fotocamera principale da 50MP è pensata per garantire agli utenti foto e video di buona qualità in ogni occasione. L'ampia lente principale con apertura f/1.4 garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo con sensore da 10MP (zoom ottico 3x) e stabilizzazione ottica dell'immagine offre la possibilità di avvicinarsi ai soggetti lontani, mentre la fotocamera grandangolare da 13MP con funzione macro consente agli utenti di esplorare nuove prospettive.

Con un display pOLED da 6,7" a 144Hz e certificazione HDR10+, edge 50 Pro è un compagno ideale per l'intrattenimento. Il supporto Dolby Atmos e i due grandi altoparlanti stereo promettono un audio avvolgente che porta l'esperienza di intrattenimento al livello successivo.

È dotato della piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 3, fino a 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, per gli utenti che hanno bisogno di tantissima capacità di memoria per le loro attività preferite.

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion offre funzionalità pensate per una vasta gamma di consumatori. Con una fotocamera principale da 50MP, stabilizzazione ottica dell'immagine e modalità Macro Vision, gli utenti possono esplorare nuove prospettive.

Il display è un pOLED da 6,7" e supporto Dolby Atmos. Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, edge 50 Fusion garantisce prestazioni affidabili per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti.

Un software che si rinnova

Tutti e tre i dispositivi arrivano sul mercato italiano dotati della nuova interfaccia di Motorola, Hello UI, basata su Android 14. Sono tre le versioni di Android garantite tramite aggiornamento e quattro gli anni in cui riceveranno le patch di sicurezza.

"Che si tratti di persone esperte di tecnologia o di chi compra per la prima volta uno smartphone, Hello UI consente agli utenti di navigare facilmente nel proprio dispositivo, di trovare ciò che cercano e di fare di più in meno tempo. Potranno scorrere il dito verso l'alto nella barra delle applicazioni per cercare le app, i contatti e le impostazioni presenti sul dispositivo e, a breve, potranno utilizzare la stessa funzione di ricerca per accedere a un numero ancora maggiore di informazioni al di fuori del dispositivo con l'aiuto della ricerca web e dell'intelligenza artificiale generativa", spiega il marchio.

Nelle prossime settimane, gli utenti potranno accedere direttamente sul proprio smartphone attraverso Google Foto ad alcuni strumenti di editing AI ancora più avanzati, tra cui: Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e altri ancora.

Con l'applicazione software Smart Connect, la famiglia edge 50 offre un'esperienza multi-device intuitiva. Gli utenti possono facilmente passare dallo smartphone ad un PC compatibile, condividendo chiamate, messaggi e file senza sforzo. Caratteristiche come Smart Connect e Moto Secure, i nuovi smartphone Motorola offrono una connettività senza barriere e un ambiente sicuro per gli utenti. Sia che si tratti di condividere file o proteggere dati sensibili, sono progettati per offrire una connettività affidabile e una sicurezza completa.

Prezzi e disponibilità in Italia

Motorola edge 50 ultra - 999 euro - Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz - la data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito

- Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz - la data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito Motorola edge 50 pro - 699 euro - Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl - a partire da oggi

- Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl - Motorola edge 50 fusion - 449 euro - Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue - la data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito

Con la famiglia di smartphone Motorola edge 50 sarà possibile partecipare al programma "Trade In" pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. In occasione del lancio verrà offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ all’interno del programma per l’acquisto rispettivamente di edge 50 ultra, edge 50 pro ed edge 50 fusion.