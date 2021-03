Motorola inarrestabile: ufficiali moto g100 e moto g50

Se siete appassionati del mondo tech, e siete soliti “bazzicare” per i vari forum e blog, avrete certamente sentito la frase “meglio moto G“. Il riferimento, per chi non lo sapesse, è legato al primo smartphone targato Motorola appartenente alla linea G, passato alla storia ormai come uno dei device dal rapporto qualità prezzo migliore mai visto.

Negli anni gli smartphone di questa storica serie si sono susseguiti, con alti e bassi, fino ad oggi, giorno che segna un nuovo capitolo di questa storia e che segue il lancio avvenuto nei giorni scorsi di moto g10 e moto g30. Saranno in grado i nuovissimi moto g100 e moto g50 di portare avanti questa tradizione così importante per gli appassionati?

moto g50: entry level sì, ma arriva il 5G

Partiamo subito con l’analisi del più economico smartphone presentato oggi da parte di Motorola. Stiamo parlando di moto g50, dispositivo che idealmente dovrebbe andare ad inserirsi nella fascia entry del mercato, con due peculiarità distintive su tutte.

Il riferimento è ovviamente al nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 480, in grado di portare in dote la rete di nuova generazione 5G, ma anche alla personalizzazione software di Motorola su base Android 11, elemento in grado di sopperire a qualche ovvia lacuna hardware, frutto di grandissima ottimizzazione.

Di seguito le caratteristiche tecniche peculiari di moto g50:

Display IPS da 6,5″

Risoluzione HD+, rapporto di forma 20:9 (269ppi)

Dimensioni: 164,9×74,9×8,95 mm

Peso 192g

Batteria 5000mAh (presente caricatore 10W in confezione)

Tripla fotocamera posteriore (principale 48MP+5MP macro+2MP profondità)

Fotocamera anteriore 13MP

Audio Mono

Presente radio FM

Presente jack 3,5mm

Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 5GHz

4GB RAM + 64GB/128GB ROM

Colori disponibili Steel Gray-Aqua Green

L’attenzione è tutta per moto g100

Nonostante la fascia entry sia sempre meritevole di menzione e di attenzione, questa nuova fascia di mercato rappresentata da smartphone di fascia media “premium“, è quella secondo me che più potrebbe interessare voi utenti. moto g100, ed il suo nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 870, provano ad inserirsi di prepotenza in questo segmento, con la solita dose di ottimizzazione software Motorola, ma anche con un bel boost prestazionale rispetto al fratello minore moto g50.

Di seguito le caratteristiche tecniche peculiari di moto g100:

Display IPS da 6,7″

Risoluzione FHD+, rapporto di forma 21:9, supporto HDR10 e spazio cromatico DCI-P3

Dimensioni: 168,4x74x9,7 mm

Peso 207g

Batteria da 5.000mAh, supporto carica TurboPower 20W (con caricatore in confezione)

Quadrupla fotocamera posteriore (64MP principale+16MP Ultra Wide+2MP profondità+ Sensore TOF)

Fotocamera anteriore 16MP+8MP

Audio Mono

Presente jack da 3,5mm+ USB Tipo-C 3.1 con supporto DisplayPort

Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6

8GB RAM + 128GB ROM (tecnologia UFS 3.1)

Colori disponibili Iridiscent Sky, Iridiscent Ocean, Slate Grey

Nel ricordarvi ancora una volta che moto g100 è già protagonista sulle nostre pagine con la recensione completa che lo vede protagonista, vi lascio qua sotto l’indicazione relativa a prezzi e disponibilità di questi due nuovi smartphone marchiati Motorola:

moto g50 sarà disponibile dal mese prossimo 279,90 euro

moto g100 sarà disponibile già da oggi al prezzo di 599,90 euro

Per festeggiare i 10 anni della famiglia di smartphone Motorola moto g, l’azienda americana ha deciso di mettere a disposizione un buono sconto da 100 euro per l’acquisto di moto g100. Al costo di 499,90 euro riuscirà a stuzzicarvi?