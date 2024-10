Con questo Motorola a 225€, i top di gamma non sembrano più così irresistibili

I migliori smartphone offrono caratteristiche irresistibili, ma a che prezzo? Con il Motorola Moto G85, disponibile oggi su Amazon a soli 225,99€ grazie a uno sconto del 35%, scegliere un modello di fascia media che si avvicina notevolmente all'esperienza d'uso di un top di gamma diventa una scelta più che sensata.

Motorola Moto G85, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Moto G85 emerge come una scelta preminente per tech-entusiasti e utenti alla ricerca di prestazioni 5G all'avanguardia senza svuotare il portafoglio. Con il suo innovativo processore Snapdragon 6s Gen 3, 12 GB di RAM e funzionalità RAM Boost per memoria virtuale aggiuntiva, il telefono promette velocità ed efficienza per multitasking senza compromessi.

Chi necessita di uno smartphone capace di tenere il passo con le esigenze lavorative e di intrattenimento troverà nel Motorola Moto G85 un alleato affidabile. Inoltre, la ricarica rapida da 33W e la batteria da 5000mAh offrono lunghe ore di utilizzo con minime interruzioni, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento e non vuole essere vincolato da ricariche frequenti.

Per gli appassionati di fotografia, il Motorola Moto G85 propone un comparto fotografico piuttosto avanzato. Con un sensore principale Sony da 50+8MP, stabilizzazione ottica e una fotocamera selfie da 32MP, gli utenti possono captare momenti con dettagli vividi e nitidezza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'assenza del jack audio potrebbe essere un dettaglio negativo per alcuni, ma il telefono compensa con altoparlanti stereo potenziati e supporto ai nuovi auricolari Bluetooth, come i Moto Buds+, per un'esperienza audio immersiva. In aggiunta, il suo design raffinato con materiali di qualità, tra cui opzioni di copertura premium vegana e display pOLED curvo, adatta ogni stile e preferenza.

