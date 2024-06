Motorola moto g85 è realtà, avrà successo come il predecessore?

Motorola ha annunciato il lancio del suo ultimo dispositivo di fascia media, il moto g85 5G, segnando un ulteriore passo avanti nella sua missione di rendere l'innovazione tecnologica accessibile a un pubblico sempre più vasto. Questo nuovo smartphone introduce per la prima volta nella famiglia Moto G un design dello schermo dai bordi sottilissimi, offrendo un'esperienza visiva immersiva e moderna.

Il moto g85 5G si distingue per il suo design sofisticato, caratterizzato da un display curvo e un inserto posteriore che si fondono perfettamente, offrendo un aspetto elegante e piacevole al tatto. Gli utenti possono scegliere tra finiture in pelle vegana o in PMMA, disponibili in vari colori vivaci. Inoltre, il dispositivo è protetto nella parte frontale dal Corning Gorilla Glass 5.

Il display del moto g85 5G è un pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, capace di riprodurre oltre un miliardo di colori. La frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz e la luminosità di picco fino a 1600 nit assicura una visualizzazione ideale anche sotto la luce diretta del sole.

L'audio del moto g85 5G non è da meno. Equipaggiato con due altoparlanti stereo, il dispositivo dovrebbe offrire una discreta qualità sonora.

La fotocamera del moto g85 5G è un punto su cui l'azienda punta molto. La fotocamera principale da 50MP, dotata di tecnologia Quad Pixel e sensore Sony LYTIA 600, promette di migliorare notevolmente rispetto al modello dello scorso anno. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) aiuta a ridurre gli scatti sfocati. A completare il comparto fotografico ci sono una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo Macro Vision per i dettagli più minuti. Per i selfie, troviamo una fotocamera frontale da 32MP.

Sotto il cofano, il moto g85 5G è mosso dal processore Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

La batteria da 5000mAh del moto g85 5G promette secondo il marchio oltre 34 ore di autonomia, riducendo l'ansia da batteria scarica. Quando è necessaria una ricarica, la tecnologia TurboPower da 30W permette di ottenere ore di autonomia in pochi minuti.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo moto g85 5G sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni al prezzo di 349 euro, offrendo una combinazione di design elegante e specifiche interessanti a un prezzo tecnicamente competitivo.

Con questo dispositivo, Motorola vuole continuare a portare innovazione tecnologica a un pubblico sempre più ampio, cercando di integrarsi nella vita quotidiana degli utenti e migliorare le loro esperienze digitali.