Il MOTOROLA Moto Tag è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente di 19,90€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 39,90€. Questo elegante tracker Bluetooth e UWB vi permette di ritrovare facilmente i vostri oggetti personali attraverso l'app Google Trova il mio dispositivo, compatibile con tutti gli smartphone Android. Dotato di protezione IP67 contro acqua e polvere, offre una batteria sostituibile con durata fino a un anno e la sicurezza della crittografia end-to-end. Perfetto per chiavi, borse o zaini!

Moto Tag, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MOTOROLA Moto Tag è la soluzione ideale per chi possiede un dispositivo Android e desidera tenere sotto controllo i propri oggetti più importanti. Vi consigliamo questo tracker se siete soliti dimenticare chiavi, borse, zaini o portafogli in giro, o se viaggiate spesso e volete essere certi di non perdere i vostri bagagli. Grazie alla tecnologia Bluetooth e UWB integrata nell'app Google Trova il mio dispositivo, questo tag vi permetterà di localizzare con precisione millimetrica qualsiasi oggetto a cui lo aggancerete. La compatibilità universale con tutti gli smartphone Android lo rende accessibile a chiunque, senza vincoli di marca o modello specifico.

Questo modello soddisfa le esigenze di chi cerca affidabilità e durata: con un'autonomia fino a un anno e una batteria sostituibile, non dovrete preoccuparvi di ricariche frequenti. La certificazione IP67 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendolo perfetto per chi pratica attività all'aperto o semplicemente vuole un tracker resistente all'uso quotidiano. Con uno sconto del 50%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera entrare nell'ecosistema dei tracker Bluetooth senza spendere cifre eccessive, beneficiando al contempo della crittografia end-to-end e della protezione contro tracciamenti indesiderati offerta dalla rete sicura di Google.

Il MOTOROLA Moto Tag è un tracker Bluetooth di nuova generazione che sfrutta la tecnologia UWB per garantire una localizzazione ultra-precisa dei vostri oggetti personali. Compatibile con tutti i dispositivi Android tramite l'app Google Trova il mio dispositivo, vi permette di rintracciare chiavi, borse e zaini ovunque vi troviate, con protezione IP67 contro acqua e polvere. La batteria sostituibile assicura fino a un anno di autonomia, mentre la crittografia end-to-end protegge la vostra privacy.

Vedi offerta su Amazon