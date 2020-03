Motorola One Zoom al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo un altro straordinario sconto disponibile sul portale e di cui varrebbe la pena approfittare! Sullo store è finatti disponibile l’ottimo Motorola One Zoom a quello che è il prezzo più basso mai registrato! Stiamo parlando di soli 289,90€, contro i 429,99€ del prezzo di lancio, pari ad uno sconto del 33%!

Arrivato sul mercato appena qualche mese fa, e pertanto ancora dotato di una tecnologia fresca ed al passo con i tempi. Motorola One Zoom è dotato di un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ e di un processore Snapdragon 675, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Uno smartphone che si è presentato, da subito, in forma smagliante, rappresentando un prodotto competitivo e perfetto per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo affidabile ed esteticamente ammaliante, senza dimenticare le ottime prestazioni fotografiche: vero e proprio fiore all’occhiello dell’offerta. Supportato da una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica fino a 18W, Motorola One Zoom riesce, inoltre, a soddisfare le necessità di chi lavora o studia in mobilità, arrivando serenamente fino alla fine della giornata con una ricarica completa.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica di settore per le sue quattro fotocamere posteriori, la principale delle quali da ben 48 megapixel, One Zoom è stato osteggiato dal mercato solo per il suo prezzo, considerato esoso rispetto all’offerta proposta dalla concorrenza dei marchi cinesi di Huawei e Xiaomi. Un problema che oggi non sussiste affatto, essendo disponibile con uno sconto tale da scendere anche al di sotto della soglia dei 300,00€! Un prezzo che, come detto, è il più basso mai registrato in rete e che porta l’ottimo dispositivo Motorola a rappresentare una scelta più che sensata per chiunque voglia tra le mani un dispositivo di fascia medio/alta ad un prezzo da best buy!

