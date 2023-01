Iliad e WindTre annunciano il perfezionamento del closing che porta alla nascita della società Zefiro Net s.r.l., la join venture tra i due operatori telefonici è su base paritetica il cui capitale sociale è detenuto al 50% da ciascun socio. L’accordo nasce con l’esigenza e lo scopo di condividere e gestire congiuntamente le rispettive reti nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale.

Quest’accordo è molto importante ed è un’ottima notizia per quei clienti finali che vivono in zone con una bassa densità di popolazione e la qualità della rete mobile è spesso scarsa o assente, vuoi per infrastrutture datate o vuoi per infrastrutture assenti dove gli operatori telefonici in passato hanno avuto scarso interesse ad investirci.

“Con questa operazione – autorizzata dalle Istituzioni e Autorità per i profili di rispettiva competenza – i due operatori lavorano sinergicamente per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, con rilevanti benefici in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga per gli abitanti delle aree in cui opera la joint venture“, scrive Iliad nel proprio comunicato stampa. “Zefiro Net S.r.l. ha acquistato la proprietà e la gestione tecnica – per conto dei due soci – dell’infrastruttura fisica che consente la fornitura di servizi radiomobili in un’area in cui risiede circa il 26,8% della popolazione italiana”.

Il lavoro congiunto dei due operatori portano alla creazione di un nuovo operatore wholesale only di telefonia mobile che si concentrerà esclusivamente in queste aree. Ovviamente non si tratta di una fusione delle due società così come non ci sarà un trasferimento nè dei rispettivi diritti individuali nè un utilizzo delle proprie frequenze. Zefiro Net venderà esclusivamente servizi all’ingrosso consentendo alle due società di avere a disposizione maggiori risorse economiche da investire nello sviluppo infrastrutturale per 5G e fibra.

L’operazione ha un business plan a lungo periodo, ovvero 25 anni. La nuova società avrà a disposizione circa 50 dipendenti (40 provenienti di WindTre e 10 da Iliad) e sarà divisa in tre aree: