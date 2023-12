Natale con Kena mobile: 100GB +50 in regalo per un anno, a soli 5,99€!

In questo periodo di regali di Natale, anche le aziende telefoniche propongono interessanti offerte regalo, consentendo di ottimizzare i costi mensili e mantenere o persino aumentare la quantità di giga disponibili. A questo proposito, l'offerta di Kena Mobile, pensata appositamente per le festività, offre a soli 5,99€ al mese 100GB di traffico internet, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, durante questo periodo natalizio, l'offerta prevede giga extra per i primi 12 mesi, portando la quantità totale a 150GB.

Natale con Kena mobile, perché approfittarne?

La speciale offerta natalizia di Kena Mobile non solo impreziosisce la vostra connessione con un tocco festivo, ma vi regala anche vantaggi economici e pratici che renderanno le festività ancora più belle. A soli 5,99€ al mese, infatti, questa promozione è tra le più convenienti sul mercato, e ora il provider offre anche un bonus in termini di giga.

Passare a Kena Mobile significa anche migliorare l'esperienza di comunicazione, godendo di una connessione di qualità, un servizio clienti efficiente e trasparente, e la flessibilità di un'offerta pensata per soddisfare ogni esigenza. Con la possibilità di fare tutto online, dall'attivazione alla consegna gratuita, cogliere questa opportunità diventa ancora più immediato e conveniente.

Insomma, con Kena mobile potrete Iniziate a navigare senza preoccupazioni, sfruttando la generosa quantità di dati a vostra disposizione per guardare film, serie TV, giocare e persino lavorare senza alcun problema.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, perché non è ben chiaro se l'offerta rimarrà attiva fin sotto Natale.

Vedi offerta su Kena

