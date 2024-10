NILOX entra nel mercato degli indossabili con una nuova gamma di smartwatch e auricolari sportivi

NILOX, il marchio italiano di tecnologia per lo sport e la vita all'aria aperta del Gruppo Esprinet, ha annunciato oggi il suo ingresso nel mercato dei dispositivi indossabili con una nuova gamma di smartwatch e auricolari sportivi.

Smartwatch per ogni esigenza

Per accontentare le diverse esigenze degli utenti sportivi, NILOX ha annunciato ben tre smartwatch dal prezzo davvero contenuto.

NILOX TRAILWATCH si distingue per l'ampio display da 1,91 pollici che permette di visualizzare comodamente notifiche, dati relativi all'attività fisica e app per il monitoraggio della salute. Resistente a polvere e schizzi d'acqua, TRAILWATCH offre un'autonomia di sei giorni e, grazie alla connessione Bluetooth con lo smartphone, consente di sfruttare il GPS, ascoltare musica, rispondere alle chiamate e ricevere notifiche. Il prezzo? Solo 49,99 euro.

Per chi preferisce un design più classico, NILOX TRAILROUND è la scelta ideale. Con il suo quadrante tondo in alluminio, il display luminoso e il cinturino in silicone, questo smartwatch coniuga eleganza e funzionalità. TRAILROUND offre un completo monitoraggio della salute, tenendo traccia di frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno, livello di stress e qualità del sonno. Supporta oltre 100 modalità sportive e, connettendosi al GPS dello smartphone, fornisce un'analisi precisa dell'allenamento. Anche in questo caso, l'autonomia è di sei giorni e la resistenza a polvere e acqua è garantita. Il prezzo sale leggermente a 59,99 euro.

Infine, NILOX TRAILBAND è lo smartwatch entry-level pensato per chi muove i primi passi nel mondo del fitness. Compatto e con due cinturini intercambiabili, TRAILBAND aiuta a raggiungere i propri obiettivi di benessere monitorando i principali parametri di salute e analizzando il sonno. Calcola calorie bruciate, passi e distanza percorsa sfruttando il GPS del telefono e ha un'autonomia di 5 giorni. Il prezzo, molto interessante, è di soli 29,99 euro.

Suono libero con gli auricolari sportivi

NILOX completa la sua proposta con due modelli di auricolari sportivi, perfetti per accompagnare gli allenamenti con la giusta colonna sonora.

I NILOX RUNBEAT sono auricolari resistenti a polvere e acqua, progettati per chi non vuole isolarsi completamente dall'ambiente circostante durante l'attività fisica. Offrono un'ottima qualità audio, un'ergonomia studiata per garantire comfort e stabilità e un'autonomia di dodici ore con una ricarica di sole 2 ore. Il prezzo è di 39,99 euro.

Salendo un pochino di prezzo, a 49,99 euro, i NILOX AIRTUNES sono invece auricolari wireless, ideali per chi cerca la massima libertà di movimento. Leggerissimi (solo 19 grammi), assicurano un suono di qualità, un'indossabilità confortevole e un'autonomia fino a 12 ore. Anche in questo caso, la ricarica completa avviene in meno di due ore.

Con questa nuova gamma di wearable, NILOX dimostra di voler essere un punto di riferimento per gli sportivi e gli appassionati di tecnologia che cercano prodotti dal design curato e a un prezzo accessibile.

La nuova gamma di dispositivi indossabili NILOX è disponibile sul sito web dell'azienda e presso i rivenditori autorizzati.