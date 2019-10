Nokia 2720 Flip, il feature phone con WhatsApp arriva su Amazon Italia a 99,99 euro

Nokia 2720 Flip è il nuovo feture phone dotato di due display basato su KaiOS. È disponibile all’acquisto su Amazon a 99,99 euro anche in versione Dual-SIM.

Nokia 2720 Flip sbarca ufficialmente in Italia. Il dispositivo che rientra nella categoria dei feature phone, infatti, è disponibile su Amazon a 99,99 euro. Si tratta di uno smartphone con funzioni basilari basato sul sistema operativo KaiOS sul quale è possibile ora installare anche WhatsApp.

Lo smartphone in questione – caratterizzato da una chiusura a conchiglia – è dotato di due display. Lo schermo esterno da 1,3 pollici permette di visualizzare le notifiche, mentre il pannello interno consente di svolgere tutte le attività e ha una diagonale di 2,8 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel.

Nokia 2720 Flip

All’interno, è ovviamente presente una tastiera fisica. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 54,5 x 104,8 x 18,7 mm quando aperto, con la lunghezza che raggiunge i 192,7 mm una volta aperto. È equipaggiato con il processore Qualcomm 205 accoppiato a 512 Gigabyte di RAM e 4 Gigabyte di memoria interna. C’è la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 32 Gigabyte utilizzando una microSD. È presente anche una fotocamera da 2 Megapixel con flash LED e il jack audio da 3,5 mm. La batteria rimovibile è da 1.500 mAh.

Nokia 2720 Flip è disponibile in due colorazioni: nero e grigio. Come già detto, è disponibile all’acquisto su Amazon tramite questo link a 99,99 euro anche in versione Dual-SIM.