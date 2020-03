Per il prossimo 19 marzo, HMD Global ha fissato un evento in cui saranno presentati alcuni smartphone, tra cui Nokia 5.3. Fino a pochi giorni fa, il device era riconoscibile con il nome di Nokia 5.2 Captain America. Per evitare confusione, il brand ha però deciso di modificare il nome.

Il successore di Nokia 5.1 (disponibile su Amazon) è stato il protagonista di alcune recenti indiscrezioni. Stando alla fonte, sembrerebbe che il prodotto non verrà acceso dal SoC Snapdragon 632 (già scelto da Motorola per diversi smartphone), bensì da Snapdragon 660 (o 665). Il processore sarà affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Molto probabilmente, la società ha intenzione di lanciare altre due varianti: una da 3 GB e una da 4 GB.

La parte frontale del device sarà segnata da un display da 6,6 pollici con un notch a goccia, che ospiterà la fotocamera frontale da 8 MP. Come spesso succede nei prodotti dell’azienda, la cornice inferiore, in cui troveremo il logo, sarà leggermente più spessa.

Nella porzione posteriore prenderanno posto quattro sensori da, rispettivamente, 16 MP, 5 MP, 8 MP e 8 MP. La batteria dovrebbe invece essere da 4.000 mAh. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 180 dollari (circa 149 euro) per la variante 6/64 GB.

Durante lo stesso evento, HMD potrebbe lanciare il primo smartphone Nokia compatibile con le reti 5G.