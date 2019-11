Nokia: il 5 dicembre verrà annunciato un nuovo smartphone

HMD Global ha recentemente confermato che un nuovo smartphone verrà annunciato il prossimo 5 dicembre. La società ha diffuso la notizia con un curatissimo video promozionale allegato a un tweet.

Sono poche, per il momento, le informazioni diffuse. Il filmato, della durata di appena 15 secondi, riporta solo una data, ovvero il 5 dicembre, e una porzione del corpo di questo fantomatico device. Molto probabilmente si tratterà di Nokia 8.2, dato che il predecessore è stato annunciato lo stesso giorno dell’anno precedente. Altri, invece, sostengono che lo smartphone possa essere Nokia 5.2 o 2.3, che potrebbe avere solo qualche piccola miglioria rispetto al predecessore.

The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. 🙌Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/iYqPxyOTKP

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) November 22, 2019