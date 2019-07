Nokia 220 4G e Nokia 105: HMD Global punta ancora sull’effetto nostalgia

Per acquistare Nokia 220 4G e Nokia 105 saranno necessari, rispettivamente, 39 euro e 13 euro. HMD Global punta ancora sui feature phone.

Oggi HMD Global, azienda finlandese che sviluppa dispositivi sotto il marchio Nokia, ha annunciato due nuovi feature phone: Nokia 220 4G e Nokia 105 che hanno come target il mercato europeo.

Il primo è una sorta di riedizione del Nokia 220 rilasciato nel 2014, ma con l’aggiunta del 4G (unica banda utilizzabile), di un browser che permette anche l’accesso ai social e di diversi giochi che accompagnano gli smartphone del brand da sempre, rivisitati però nella grafica. Un esempio è l’intramontabile Snake.

Il feature phone è di policarbonato e può ospitare due sim, una nano ed una micro, la fotocamera è accompagnata da un flash LED e non manca la radio FM. Il suo punto di forza sarà la batteria da 1.200 mAh ricaricabile tramite micro USB: l’azienda ha dichiarato che la sua durata in stand by sarà di oltre 27 giorni e che garantirà almeno 6 ore di telefonate.

Ci saranno due colorazioni, blu menta e nera, entrambe al prezzo di 39 euro. Potrebbe essere un buon regalo per far avvicinare al mondo dei telefoni moderni qualche amico o parente ancora legato al suo vecchio cellulare.

Il Nokia 105, invece, riprende il modello del 2017 soprattutto nel design, purtroppo confermando l’assenza delle fotocamere.

Il feature phone è in grado di memorizzare oltre 2.000 contatti e 500 sms, inoltre non mancherà la torcia. Come con il 220 4G potremo utilizzare due sim contemporaneamente, ma rispetto al primo la batteria è inferiore, 800 mAh sempre ricaricabile tramite micro USB. Non manca il jack da 3.5 con cui potremo ascoltare la radio FM integrata.

Queste specifiche di “altri tempi” sono giustificate dal prezzo, solamente 13 euro per tutte le colorazioni che saranno blu, nero e rosa.