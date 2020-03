Nokia 8.3 5G ufficiale: caratteristiche tecniche

Nella giornata di ieri, Nokia ha presentato le nuove proposte per il 2020. La società ha così annunciato il suo primo smartphone 5G: Nokia 8.3. La piattaforma hardware scelta è lo Snapdragon 765G di Qualcomm che dovrebbe assicurare delle ottime prestazioni nonostante non sia la proposta top di gamma del produttore di San Diego. Il chip è abbinato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD.

Nokia ha posto particolare attenzione anche al comparto fotografico. Sono quattro le fotocamere posteriori disposte a cerchio: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.89) coadiuvato da un grandangolare da 12 megapixel (f/2.2), un sensore di profondità da 2 Megapixel con ottiche ZEISS e uno per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera frontale all’interno di un foro è da 24 Megapixel (f/2.0) sempre ZEISS.

Il display ha una diagonale da 6,81 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 20:9. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è integrato nel pulsante laterale di accensione e spegnimento. Sotto la scocca una batteria da 4.500 mAh. Completissima la connettività che oltre al supporto per le reti 5G prevede anche il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm.

La piattaforma software è affidata ad Android 10. È uno smartphone appartenente al programma Android One con la sicurezza dunque di avere aggiornamenti rapidi e puntuali. Un aspetto questo a cui Nokia presta sempre grande attenzione.

Nokia 8.3 5G sarà disponibile nella colorazione Polar Night a partire da questa estate ai seguenti prezzi: 599 euro per la versione 6/64 Gigabyte e 649 euro per la configurazione 8/128 Gigabyte.