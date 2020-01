Nokia 9.1 è già obsoleto: HMD potrebbe puntare su Nokia 9.2 PureView

HMD starebbe pensando di mettere da parte Nokia 9.1 PureView e di soffermarsi sul modello successivo, ovvero 9.2 PureView. L’evoluzione tecnologica è inarrestabile e ciò che oggi sembra moderno, diverrà obsoleto già domani.

Stando alle ultime indiscrezioni, HMD, durante il MWC 2020, potrebbe concentrarsi su Nokia 9.2 PureView. Questo dispositivo potrebbe essere supportato dal processore Snapdragon 865. Anche in questo caso, la società sembrerebbe essere arrivata leggermente in ritardo, inserendo un chipset con alle spalle già 4/5 mesi in un dispositivo pensato per la fascia alta.

Inoltre, potremmo trovare un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Toshiba, che è un vecchio partner di Nokia. Le indiscrezioni sono ancora incerte, ma si pensa che questo dispositivo possa arrivare nel mercato già durante la prima metà del 2020, così da poter competere con gli dispositivi prodotti da altre società.

Per aumentare sensibilmente le vendite, il brand starebbe inoltre pensando di offrire ai consumatori che sceglieranno 9.2 PureView un ottimo rapporto qualità/prezzo, così come accaduto con Nokia 8. Non ci resta quindi che attenere l’evento spagnolo e scoprire quali effettivamente siano i piani di HMD.