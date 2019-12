Nokia 7.1 ottiene Android 10: HMD sta rispettando la tabella di marcia

HMD Global ha ufficialmente iniziato a portare Android 10 in Nokia 7.1. L’aggiornamento arriverà gradualmente, ma alcuni utenti hanno già potuto installare la nuova versione del sistema operativo targato Google.

L’azienda, proprio qualche giorno fa, durante l’evento in cui è stato annunciato anche Nokia 2.3, ha ufficialmente pubblicato la lista degli smartphone che otterranno Android 10 e le varie tempistiche. HMD sembrerebbe aver rispettato le promesse, iniziando a distribuire l’aggiornamento per Nokia 7.1, dopo PureView 8.1 e 9.

Nokia 7.1 is now ready to get a performance upgrade with the latest Android 10 update. Unlock your phone’s upgraded experience and access the latest features today.

