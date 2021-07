Nokia, il nuovo smartphone prenderà spunto dal leggendario 3310

Nokia si appresta a lanciare un nuovo smartphone e sembra che l’idea alla base sia quella di dare ai suoi utenti un “nuovo Nokia 3310”. No, non stiamo parlando dell’ennesimo refresh del telefonino presentato dall’azienda finlandese qualche anno fa, ma di un vero e proprio smartphone che non ha bisogno di una cover per proteggersi dalle cadute accidentali!

Se c’è una caratteristica che ha reso famoso in tutto il mondo il Nokia 3310 è la sua incredibile resistenza fisica. Rompere il telefono era praticamente impossibile, tant’è che al giorno d’oggi la sua leggendaria robustezza è diventata un meme e un’icona della cultura popolare.

Sembra che ora HMD Global, azienda finlandese alle spalle del marchio Nokia nel mondo mobile, voglia provare a portare tale idea di durabilità anche nel moderno mondo degli smartphone.

Solo alcuni giorni fa Nokia ha anticipato l’arrivo di un nuovo smartphone che non necessiterà di una cover protettiva in quanto sufficientemente resistente anche senza. Immediatamente, la mente è balzata verso l’idea di uno smartphone rugged, simile al Motorola Defy annunciato da poco in versione completamente rinnovata.

Grazie a Nokia stessa, la quale ha postato una prima immagine del futuro smartphone sul proprio forum ufficiale, sembra che sarà proprio questo il caso. L’azienda ha subito rimosso la foto di quello che dovrebbe essere chiamato Nokia XR20, un dispositivo pensato per sopravvivere agli incidenti della vita di tutti i giorni, ma anche a qualcosa di più!

Lo smartphone sembra mantenere quasi inalterate le linee di design dei modelli Nokia X10 e Nokia X20 annunciati alcune settimane fa, con una costruzione che sembra però impiegare materiali più resistenti e pronti a tutto.

Secondo i precedenti rumor, Nokia XR20 dovrebbe essere un dispositivo di fascia medio-bassa con SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, un display da 6,67″ FullHD+, una batteria da 4.630mAh, una doppia fotocamera posteriore da 48MP+13MP e una frontale da 8MP.

Non ci sono ancora notizie sulla disponibilità e sul prezzo, ma il Nokia XR20 dovrebbe essere svelato ufficialmente il 27 luglio.