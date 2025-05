Tablet con mouse e tastiera inclusi: a soli 80€, è come avere un notebook

Se siete alla ricerca di un tablet versatile e accessibile, questo che vi stiamo per segnalare potrebbe rappresentare una sorprendente alternativa ai notebook tradizionali. Con un prezzo di soli 79,99€, include una tastiera, un mouse e una custodia in pelle, trasformandosi così in una postazione di lavoro completa. È difficile trovare sul mercato una combinazione simile di accessori e convenienza in un tablet, soprattutto considerando che stiamo parlando di un modello aggiornato ad Android 14.

UJJ U6, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo tablet da 10 pollici vanta 20GB di RAM (6GB fisici + 14GB virtuali) e una memoria interna di 128GB, espandibile fino a 1TB. Una configurazione che garantisce fluidità nell’uso quotidiano, che si tratti di navigazione, lavoro, streaming o studio. La possibilità di espandere la memoria permette di archiviare facilmente documenti, foto e video, rendendolo ideale anche per chi necessita di grande capacità di archiviazione. Attenzione, però: il modello non supporta l’inserimento di schede SIM.

Dal punto di vista della connettività, il tablet supporta il WiFi 6 dual band (2,4G + 5G) e il Bluetooth 5.0, offrendo una connessione stabile e veloce, perfetta per lo streaming, i meeting online e il trasferimento di file. Non mancano i doppi altoparlanti stereo per un suono avvolgente e una doppia fotocamera per foto, videochiamate o corsi online. Lo schermo con tecnologia Widevine L1 garantisce una qualità video eccellente, compatibile con i contenuti in alta definizione di piattaforme come Netflix e Prime Video.

Infine, il design sottile e leggero (appena 450 grammi) e la presenza di una custodia protettiva rendono questo tablet facilmente trasportabile e perfetto per essere utilizzato in mobilità. Con un processore potente quanto basta e il sistema Android 14, offre maggiori garanzie sulla privacy e la sicurezza, proponendosi come una soluzione completa e moderna per chi cerca un compagno digitale pratico, economico e performante.

