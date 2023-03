La corsa per la supremazia nello spazio negli ultimi anni, è sempre più agguerrita tra le varie nazioni e società aero spaziali. Ultimamente, la società Space X di Elon Musk ha lavorato parecchio per entrare in competizione con le altre agenzie e il suo impegno nel progresso aero spaziale non accenna a vacillare.

Photo Credit: Pixabay

Dopo il lancio dei suoi servizi satellitari sulla terra, Space X in collaborazione con Nokia guarda al futuro e ha deciso di lanciare entro la fine dell’anno una rete 4G LTE sulla Luna. La rete in questione servirà a migliorare le comunicazione riguardanti i dati delle scoperte lunari. Secondo CNBC, Nokia invierà nello spazio un sistema suddiviso in 3 parti: una stazione base dotata di antenna posizionata su un lander lunare Nova-C, progettato dalla statunitense Intuitive Machine, una stazione solare di accompagnamento rover motorizzato e la rete LTE vera e propria, posizionata all’interno del cratere Shackleton vicino al polo sud della Luna.

Il lander, per chi non lo sapesse, è una nave protettiva che trasporta il rover, permettendogli di atterrare in sicurezza sul suolo lunare. Una volta che il lander è atterrato, il rover può muoversi in sicurezza sulla superficie lunare e trasmettere con la sua antenna i dati raccolti alla sua base tramite la connessione LTE.

Le condizioni lunari sono come ben saprete molto diverse da quelle della Terra e le temperature possono superare i 120°C (250°F) e scendere fino a -133°C (-208°F) secondo i dati forniti dalla NASA. Questo ci riporta con i piedi per terra, rendendo vane le nostre fantasie su un possibile turismo lunare. Nokia, nonostante tutto, è pronta ad investire sullo sviluppo della sua rete, nel caso le tecnologie adottate dovessero risultare funzionali nello spazio. Ulteriori sviluppi tecnologici e sulla diffusione di questo progetto sul suolo lunare rimangono però un incognita a discrezione dei partners che parteciperanno alla missione. Se le comunicazioni tra gli astronauti e i dispositivi di ricerca dovessero funzionare, vedremo sicuramente ulteriori applicazioni delle reti LTE nello spazio in un prossimo futuro.