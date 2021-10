Nokia T20, ufficiale il nuovo tablet versatile e affidabile

Nokia fa il suo ingresso nel mercato dei tablet con il nuovo T20, un dispositivo che coniuga il know-how e l’affidabilità della casa finlandese con una serie di feature pensate per l’intrattenimento e la produttività. Annunciato a fine settembre come parte dell’ampliamento della line-up, Nokia T2o è ora ufficiale.

Con il suo display a risoluzione 2K e due anni di aggiornamenti Android garantiti, Nokia T20 è progettato per adattarsi in modo versatile a diverse situazioni, dalla riproduzione di contenuti multimediali al lavoro d’ufficio all’istruzione.

Con T20 Nokia occupa con questo nuovo dispositivo un posto in un mercato, quello dei tablet, che ha acquisito nuova vita a partire dall’inizio della pandemia: l’esigenza di utilizzare con più frequenza servizi per le videochiamate, lo streaming di film e serie TV e piattaforme per l’istruzione a distanza ha infatti generato un aumento del 53% in questo settore tra il primo trimestre del 2020 e quello del 2021.

In questo panorama si inserisce Nokia, azienda celebre per la produzione di dispositivi solidi nell’hardware e affidabili nel software, con il suo nuovo tablet T20. Il device si presenta con un display ad alta risoluzione da 10,4 pollici e un retro di metallo. Anche la qualità audio di Nokia T20 si fa notare: il tablet è infatti dotato di altoparlanti stereo ottimizzati da Nokia con gli effetti OZO Playback.

All’interno del tablet Nokia T20 albergano invece un processore octa-core e una batteria dalla capacità di ben 8200mAh compatibile con la ricarica rapida a 15W, capace di sostenere fino a 10 ore di riproduzione video in streaming, 7 ore di videochiamate e ben 15 ore di navigazione internet.

Dal momento che tra gli utenti più assidui dei tablet ci sono i giovanissimi, Nokia ha pensato anche alla loro sicurezza. Nokia T20 ha infatti installata la funzionalità Google Kids Space, che garantisce ai più piccoli uno spazio per esplorare un mondo di app, libri e video dedicati grazie alle funzionalità di parental control Family Link connesse all’account di un genitore.

Se invece si intende utilizzare Nokia T20 per lavoro, si può stare comunque tranquilli: il tablet ha infatti riconosciuto la certificazione Android Enterprise Recommended (AER), che identifica i device che soddisfano i requisiti aziendali di Google e sono pertanto raccomandati anche per l’utilizzo nel business. L’interfaccia HMD Enable Pro per la gestione aziendale e la partnership con ExpressVPN per la privacy online rendono Nokia T20 un dispositivo perfetto per l’utilizzo in ufficio.

Se bisogna portare Nokia T20 in cantiere per un sopralluogo, c’è però bisogno di una protezione in più: a mantenere sicuro il tablet, in puro stile Nokia, ci pensa la cover rugged dedicata. A fine giornata gli occhi bruciano per l’esposizione allo schermo? Nokia T20 può alleviare questo fastidio: il suo schermo è infatti certificato per l’emissione di quantità ridotte di luce blu.

Nokia T20: specifiche tecniche

Sistema operativo Android 11

Due anni di aggiornamenti Android garantiti Display 10, 4 pollici 2K

Luminosità: 400nit

Emissione ridotta di luce blu Batteria Capacità: 8200mAh

Ricarica rapida: 15W (caricatore da 10W in dotazione) Memoria interna RAM: 3GB/4GB

ROM: 32/64GB

MicroSD: fino a 512GB Multimedia Fotocamera posteriore: 8MP autofocus con flash LED

Fotocamera anteriore: 5MP

Doppio microfono

Speaker stereo con amplificazione OZO Playback Connettività USB Tipo-C

Jack 3,5mm

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0

GPS Reti Nano SIM singola 4G LTE Materiali Corpo in alluminio

Display in vetro rinforzato

Certificazione IP52 Sicurezza Riconoscimento facciale

Tre anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti

Prezzo e disponibilità

Con il tablet T20, che si annuncia come il primo di una serie di device, Nokia presenta sul mercato dei tablet mid-range Android un dispositivo equilibrato e pratico, in grado di adattarsi alle esigenze di più fasce di utenza.

Nokia T20 sarà disponibile anche sul mercato italiano a partire da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (4GB/64GB) e 249 euro in quella LTE (4GB/64GB).