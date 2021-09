Nokia T20 tablet e G50 5G: tutto quello che dovreste sapere sull’evento HMD

HMD Global, impresa alle spalle del marchio Nokia risorto a seguito dell’abbandono da parte di Microsoft, ha fissato un evento per la prima settimana di ottobre. Cosa verrà annunciato dall’azienda finlandese? Riuscirà HMD a ripristinare interesse in un brand ormai passato in secondo piano a causa di prodotti spesso poco emozionanti?

Invece di concentrarsi sulla presentazione di diversi dispositivi per soddisfare le esigenze di ogni fascia di mercato, negli ultimi tempi HMD Global si è concentrata sulla presentazione di prodotti di fascia medio-bassa. L’azienda ha già annunciato dei nuovi modelli di smartphone low budget quest’anno, tuttavia sembra che il portfolio stia per allargarsi ulteriormente con l’arrivo di un nuovo tablet Android e un nuovo smartphone 5G.

HMD Global ha programmato il suo prossimo evento per il 6 ottobre. L’azienda ha pubblicato un tweet in cui afferma “La nostra famiglia continua a crescere. In arrivo il 6.10.21” accanto a un’immagine che mostra i feature phone e gli smartphone Nokia

Nell’immagine è visibile una grande scatola che suggerisce l’arrivo di un tablet. Questo nuovo prodotto potrebbe prendere il nome di Nokia T20 e sarà un interessante richiamo al Nokia N1 con Android stock lanciato nel 2014 da un partner OEM che aveva chiesto il marchio Nokia in licenza.

Our family keeps growing.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

Nokia T20: presunte specifiche tecniche

Il nuovo tablet Nokia T20 non stupirà di certo per le sue caratteristiche tecniche, tuttavia potrebbe offrire agli utenti dal budget più contenuto una valida alternativa ai soliti Galaxy Tab, iPad e Xiaomi Pad 5.

Secondo i più recenti rumor il Nokia T20 dovrebbe utilizzare infatti un chip Unisoc Tiger T618 con una GPU Mali-G52. Il tablet dovrebbe vantare un display dalla diagonale di 10,36″, si spera con una risoluzione FullHD anche se la specifica non è stata mai confermata. A bordo ci sarà Android 11 stock e dovrebbe essere proposto nelle varianti 4G e solo Wi-Fi.

Nokia G50 5G: specifiche tecniche trapelate

Nokia G50 sarà un altro smartphone di fascia medio-bassa, non aspettatevi l’annuncio di un vero top di gamma da parte della casa finlandese. Stando ai rumor più recenti il dispositivo dovrebbe avere le seguenti specifiche tecniche:

Dimensioni: 173,83 x 77,68 x 8,85 mm

173,83 x 77,68 x 8,85 mm Peso: 220g

220g Display: 6,82″, 720×1640 pixel

6,82″, 720×1640 pixel SoC: Snapdragon 480 – CPU 2x 2GHz + 6x 1,8GHz, GPU Adreno 619

Snapdragon 480 – CPU 2x 2GHz + 6x 1,8GHz, GPU Adreno 619 RAM: 6GB/8GB LPDDR4x

6GB/8GB LPDDR4x Memoria interna: 64GB/128GB UFS 2.1, espandibile fino a 512GB con una microSD

64GB/128GB UFS 2.1, espandibile fino a 512GB con una microSD Sistema operativo: Android 11

Android 11 Fotocamere posteriori: 48MP + ultra grandangolare + fotocamera macro o sensore di profondità

48MP + ultra grandangolare + fotocamera macro o sensore di profondità Fotocamera frontale: 8MP

8MP Batteria: 4850mAh

4850mAh Altro: Lettore di impronte digitali laterale, 3,5mm audio jack, radio FM, IP52, Dual SIM, USB Tipo-C

L’evento HMD Global sicuramente ci riserverà ulteriori sorprese come nuovi feature phone e altri prodotti che ancora non sono apparsi in rete. Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità a riguardo!