Non è stata una buona idea svelare i segreti di Samsung Galaxy S25+

Recenti indiscrezioni hanno svelato le prime immagini dei futuri smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S25 Ultra e il Galaxy S25+. Le immagini, pubblicate dal rinomato leaker Evan Blass, erano accompagnate da un poster promozionale che annunciava il primo evento Unpacked del 2025, fissato per il 22 gennaio. In tale data, è prevista la presentazione ufficiale della serie Galaxy S25, che comprenderà i due modelli sopracitati insieme alla versione base.

Tuttavia, non è stata l'anticipazione di Blass a creare scompiglio in casa Samsung, bensì un tweet pubblicato da @Jukanlosreve, contenente immagini del Galaxy S25+. Questo leak ha portato al licenziamento di diversi dipendenti dell'azienda sudcoreana. Spesso, le immagini "rubate" di dispositivi non ancora annunciati presentano parti oscurate da nastro adesivo. Questo accorgimento serve a nascondere numeri o caratteri che potrebbero collegare l'immagine alla persona o alle persone responsabili della loro diffusione.

Nel caso del Galaxy S25+, nelle immagini condivise nel tweet non è stato nascosto il numero di identificazione del dispositivo. Questo ha permesso a Samsung di risalire all'identità dei dipendenti che hanno diffuso le immagini. Per molti lavoratori impiegati nell'assemblaggio di dispositivi o presso aziende produttrici, la vendita di immagini di prodotti molto attesi può rappresentare una fonte di guadagno extra. Tuttavia, essere scoperti può ovviamente costare il posto di lavoro.

Le immagini pubblicate da @Jukanlosreve mostravano chiaramente l'identificativo del Galaxy S25+, permettendo a Samsung di tracciare con precisione i responsabili. Un altro tweet, questa volta di Max Jambor, editor di @AllAboutSamsung, ha mostrato i numeri di identificazione presenti sul Galaxy S25+ che hanno portato Samsung a identificare i dipendenti dietro la fuga di notizie, trasformandoli in ex dipendenti. È interessante notare come tutto ciò sia avvenuto il giorno prima che Blass pubblicasse le sue immagini del Galaxy S25 Ultra e del Galaxy S25+, insieme alla data di annuncio della serie.

Si potrebbe pensare che aziende come Samsung traggano vantaggio dalle fughe di notizie, in quanto promuovono i loro prodotti in arrivo. Tuttavia, la realtà è ben diversa. I leak tolgono l'effetto sorpresa durante gli eventi ufficiali di presentazione, riducendo l'impatto delle novità annunciate. I grandi produttori preferiscono controllare l'introduzione dei nuovi prodotti al pubblico, seguendo piani di marketing ben definiti, piuttosto che lasciare che utenti di social media come "X" o Weibo svelino per primi i loro ultimi dispositivi.

Questo episodio dimostra la ferma volontà di Samsung di mantenere il controllo sulle informazioni relative ai propri prodotti. La rapida identificazione e il licenziamento dei dipendenti coinvolti lanciano un chiaro messaggio: la fuga di notizie non è tollerata e ha conseguenze severe.

La battaglia tra le aziende e i leaker è destinata a continuare, con le prime impegnate a proteggere i propri segreti e i secondi alla ricerca dello scoop che possa fruttare denaro e visibilità. La prossima mossa spetta a Samsung, che dovrà lavorare per garantire che l'evento Unpacked del 22 gennaio 2025 possa ancora sorprendere il pubblico, nonostante le anticipazioni.