Su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è comparsa per la prima volta l’innovativa Dynamic Island, ovvero quella barra in alto che permette di visualizzare avvisi e attività in corso, mascherando al contempo la fotocamera anteriore. Da allora ci si è sempre chiesti quando questa sarebbe arrivata su Android, ed ecco che finalmente ci siamo, perché arriverà su Xiaomi 13 Lite 5G.

Un leaker ha postato su Twitter un breve video di unboxing dello Xiaomi 13 Lite 5G e una delle prime cose che è subito saltata all’occhio, appena lo accende, è proprio la presenza della Dynamic Island nella parte alta dello schermo. Nel video viene mostrato il comportamento della barra solo nella schermata home.

Sarà interessante vedere come questa si adatterà alle varie applicazioni e alle varie notifiche delle app. Oltre a questo, sembra che Xiaomi 13 Lite 5G ospiterà ben due fotocamere anteriori che saranno “coperte” dalla Dynamic Island.

Nel Tweet sono state rivelate anche le principali specifiche tecniche del nuovo smartphone Xiaomi. Le riportiamo qui di seguito:

Display : 6,55″, FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1000 nit, Dolby Vision

: 6,55″, FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1000 nit, Dolby Vision Processore : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 Fotocamera posteriore :

Principale: 50MP Sony IMX766

Grandangolo: 20MP

Macro: 2MP

: Principale: 50MP Sony IMX766 Grandangolo: 20MP Macro: 2MP Fotocamera anteriore :

Principale: 32MP

Grandangolo: 32MP

: Principale: 32MP Grandangolo: 32MP Batteria : 4500mAh con ricarica rapida a 67W

: 4500mAh con ricarica rapida a 67W Sicurezza: lettore d’impronte digitali nel display

A onor del vero, si può già simulare la Dynamic Island su Android attraverso un’ottima applicazione che prende il nome di Dynamic Island – dynamicSpot. Quest’app permette di integrare la barra su un qualsiasi dispositivo Android in modo molto simile a quanto avviene già sui due melafonini sopracitati. Quella sull’imminente Xiaomi di fascia media sarà, tuttavia, la prima versione fatta su misura per uno smartphone Android e circonderà un foro nel display reale, esattamente come su iPhone.

Ricordiamo che Xiaomi 13 Lite 5G sarà probabilmente annunciato all’MWC 2023 (evento che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo) assieme ai due fratelloni maggiori Xiaomi 13 e 13 Pro. Riportiamo anche qui di seguito il Tweet del leaker Sudhanshu Ambhore nel quale è possibile visualizzare il video di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.