Non state dando i numeri, Samsung cambia modo di calcolare lo spazio occupato

Samsung ha deciso di mettere fine alla confusione tra GB e GiB, cambiando il modo in cui il suo sistema operativo calcola lo spazio occupato sugli smartphone.

A partire da One UI 6.0, gli smartphone e i dispositivi Galaxy visualizzeranno la capacità di archiviazione in base al sistema Base 10 anziché al sistema binario utilizzato in precedenza.

Può sembrare una piccola cosa ma la questione ha sollevato più di una discussione in passato. Il “problema” nasce dal fatto che nel linguaggio comune 1 GB=1.000 MB, mentre 1 MB=1000 Kb e così via. Con il calcolo binario invece 1 MiB=1024 Kib, e così via, come si può vedere in questa pagina di Wikipedia.

Questa differenza ha sempre causato incomprensioni e discussioni sullo spazio occupato dal sistema operativo e dalle app, e su quanto spazio resta effettivamente disponibile per l’utente finale. Tra l’altro la questione si estende anche ad Android 14 in generale.

Ora Samsung ha deciso si usare sempre il sistema Base 10, cioè quello che tutti siamo già abituati a usare anche in altri contesti. Probabilmente è meno preciso, “meno tecnico”, ma ha il vantaggio di essere più facilmente comprensibile per i consumatori.

Ora, One UI calcolerà 1GB (Gigabyte) come 1.000 x 1.000 x 1.000 byte. Prima di One UI 6, il software di Samsung calcolava 1GB (Gibibyte) come 1.024 x 1.024 x 1.024 byte. Con questa modifica del metodo di calcolo delle dimensioni di archiviazione, tutti i dispositivi Galaxy con Android 14 e One UI 6 visualizzeranno correttamente la capacità di archiviazione utilizzata dai file di sistema. Un Galaxy S23 aggiornato mostra che i file di sistema consumano 17,56 GB di spazio.