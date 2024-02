Samsung, ecco quando avrete Galaxy AI anche sui vecchi modelli

Samsung ha annunciato ufficialmente che le funzioni Galaxy AI introdotte con la serie Galaxy S24 saranno presto disponibili per la sua linea di flagship 2023. Il tanto atteso aggiornamento è previsto per la fine di marzo e riguarderà dispositivi come la serie Galaxy S23, compreso il Galaxy S23 FE, il Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e tutti e tre i dispositivi Galaxy Tab S9.

L'update, denominato One UI 6.1, promette di portare agli utenti Samsung una serie di miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale. Dagli sfondi generati dall'IA alle modifiche generative per le foto, fino agli strumenti di produttività come Note Assist e Browsing Assist, l'aggiornamento mira a fornire un'esperienza migliorata su più aspetti dell'interazione con l'utente.

Un'aggiunta degna di nota è l'integrazione della funzione Circle to Search di Google nella lineup 2023 di Samsung. Precedentemente esclusiva della serie Galaxy S24 e Pixel 8, questa espansione a una gamma più ampia di dispositivi segna un allontanamento dall'accordo di esclusività suggerito da Samsung. La mossa dovrebbe migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Tuttavia, la decisione di non estendere queste funzioni alla serie flagship del 2022, in particolare al Galaxy S22, ha sollevato delle perplessità. Nonostante il Galaxy S23 FE condivida specifiche simili a quelle della serie S22, tra cui il chipset Snapdragon 8 Gen 1 (o Exynos 2200) e 8GB di RAM, le funzioni AI rimangono un'esclusiva del prodotto più recente. Questa decisione suggerisce che invece di limiti tecnici veri e propri, ci si trovi davanti a una mossa strategica per incoraggiare aggiornamenti di hardware prematuri.

Se da un lato Samsung si impegna a garantire aggiornamenti del sistema operativo a lungo termine, come dimostra l'imminente supporto di sette anni per la serie Galaxy S24, dall'altro gli utenti potrebbero trovare frustrante il rollout selettivo delle funzioni. Limitare le funzioni nuove sull'hardware più vecchio non è un'esclusiva di Samsung: Apple ha implementato restrizioni simili negli aggiornamenti di iOS. Tuttavia, l'approccio di Samsung ha lasciato alcuni utenti desiderosi di una politica di aggiornamento più inclusiva e continua.