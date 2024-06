Questo tablet con Android 14 è in DOPPIO SCONTO con coupon! (-350€)

Se siete alla ricerca di un tablet versatile e potente che possa soddisfare le vostre esigenze di intrattenimento, lavoro e gaming con un rapporto qualità-prezzo a dir poco ottimo, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon. Blackview Tab 9 è infatti disponibile a soli 149,99€, con uno sconto di ben 350€ che potrete ottenere attivando i due coupon da 100€ e del 50% direttamente in pagina.

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 350€ durante il checkout

Blackview Tab 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Blackview Tab 90 si configura come la scelta ideale per gli utenti che desiderano un dispositivo conveniente, con ampie possibilità di multitasking e spazio di archiviazione elevato nonostante il prezzo competitivo: non manca anche Android 14! Il tablet si distingue per delle buone prestazioni, grazie al processore octa-core T606, affiancato da una generosa dotazione di 256GB di ROM e 12GB di RAM (+ 6GB espandibili), che garantisce fluidità e reattività in ogni programma.

L'ampio display da 11 pollici con risoluzione 1200x1920 e offre una resa visiva ottima, con colori vividi e dettagli nitidi pronti a rendere coinvolgente ogni contenuto, che si tratti di film, serie TV o videogiochi. La certificazione Widevine L1 assicura inoltre un'ottima compatibilità con i principali servizi di streaming come Netflix e Prime Video, per godersi i propri contenuti preferiti alla massima qualità.

Con una batteria da 8200mAh, e la presenza di due altoparlanti, risulta perfetto infatti per gaming e visione di contenuti multimediali, assicurando infatti molte ore di svago con un volume ottimale. A completare la configurazione troviamo due fotocamere da 13MP e 8MP per scatti dettagliati e selfie di buona qualità, il che rende ancora più versatile questo setup già completo di per sé. L'acquisto, oltre al tablet, include anche la pellicola protettiva, la cover protettiva, l'alimentatore e un cavo USB per la ricarica e il trasferimento di dati.

Iscriviti ad Amazon Prime, spedizioni gratis, serie TV e 30 giorni di uso gratuito per i nuovi utenti!

Blackview Tab 90, disponibile a soli 149,99€, si presenta come un'offerta completa per chi cerca un tablet versatile, piuttosto performante per gaming e intrattenimento, e affidabile per l'uso quotidiano. Si tratta infatti di un prodotto entry-level con un rapporto qualità-prezzo ottimo, con cui potete risparmiare il 50% sulla tastiera abbinata acquistando insieme i due prodotti.

Vedi offerta su Amazon