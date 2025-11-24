È arrivato anche il Black Friday di Nothing, e quest’anno promette di stupirvi con offerte davvero imperdibili. Fino al 2 dicembre, potrete approfittare di sconti che raggiungono l’incredibile soglia del 40% su una selezione di smartphone, dispositivi audio e wearable. Nulla è lasciato al caso: ogni prodotto è pensato per offrirvi tecnologia all’avanguardia a prezzi decisamente più convenienti.

Black Friday Nothing, perché approfittarne?

Se siete alla ricerca dello smartphone perfetto, Nothing ha pensato a voi. Il Phone (3) è disponibile con uno sconto fino al 30%, mentre il Phone (3a) arriva al 20% di riduzione e il Phone (3a) Pro al 17%. Anche il CMF Phone 2 Pro entra nel Black Friday con uno sconto fino al 20%. Un’occasione ideale per rinnovare il vostro telefono con le ultime innovazioni Nothing spendendo meno del solito.

Non dimenticate gli amanti dell’audio: le offerte coinvolgono anche cuffie e auricolari. Lo Headphone (1) è scontato del 23%, mentre gli auricolari Ear arrivano fino al 40% di sconto, Ear (a) al 40% e Ear (open) al 33%. Anche i prodotti CMF godono di sconti notevoli: CMF Headphone Pro 30%, CMF Buds 2 40% e CMF Buds Pro 2 38%. Le opportunità sono tantissime per migliorare la vostra esperienza audio.

Infine, i wearable completano l’offerta Nothing Black Friday. Lo Watch 3 Pro vi aspetta con uno sconto del 30%, mentre lo Watch Pro 2 arriva al 20%. Approfittare di queste promozioni significa portarvi a casa tecnologia, stile e funzionalità a prezzi straordinari. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il Black Friday di Nothing dura solo fino al 2 dicembre!

