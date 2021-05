Nothing Ear 1: ecco il nuovo inizio di Carl Pei

Nothing Ear 1 sarà il primo prodotto che l’azienda fondata da Carl Pei rilascerà sul mercato a partire dal mese che ci porta all’estate, lo ha riferito la società tramite un comunicato.

Per chi non lo conoscesse, Carl Pei è l’ex cofondatore di OnePlus che assieme a Pete Lau hanno fatto diventare l’azienda di smartphone cinese una delle più importanti al mondo capace di sfidare colossi come Samsung, Huawei, Apple, etc.

Nothing Ear 1 saranno un paio di auricolari true wireless che andranno ad abbracciare una visione più ampia di un semplice prodotto che esegue una determinata funzione, facendo parte di un ecosistema. Nel comunicato infatti si evince la volontà di allargare la propria visione e di non usare nomi specifici per costruire una nomenclatura più efficace. Nothing ci tiene ad evidenziare che a parlare saranno i propri prodotti e non il nome che si attribuisce loro.

Gli auricolari true wireless arriveranno il 1 giugno e saranno realizzati con un design che farà trasparire funzioni avanzate, una forma iconica e dei materiali che lo facciano subito riconoscere tra la massa. Nothing afferma che è un momento speciale per introdursi in questo mercato e vede la possibilità di arricchire il settore con i suoi prodotti.

La società di Carl Pei non allega nessuna foto del nuovo prodotto, nel comunicato si limita a riportare che il design è ancora top secret e sottolinea che sarà il primo di una lunga serie di prodotti innovativi. Esatto, parla di prodotti e non di auricolari.

Questo ci da la possibilità di pensare che potrebbe allargare gli orizzonti anche agli smartphone e, dopo aver acquisito Essential, i tasselli iniziano ad allinearsi per poter credere che ciò a breve possa avvenire.