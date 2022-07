Se siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari true wireless e, al contempo, vorreste approfittare delle splendide offerte di questo Prime Day 2022 allora fermatevi qui, perché questa è l’offerta che fa per voi, e grazie al quale potrete risparmiare il 40% su di un prodotto non solo efficiente, ma anche dal design accattivante.

Su Amazon, infatti, sono attualmente in sconto gli splendidi auricolari Nothing ear (1), tra i più ricercati ed apprezzati sul mercato grazie non solo al loro design funzionale e stiloso, ma anche per la loro qualità generale, che li ha rapidamente imposti all’attenzione di stampa ed appassionati audiofili.

Il prezzo? Appena 59,99€, ovvero con uno sconto del 40% rispetto ai 99,99€ del prezzo originale e, credeteci, a questo prezzo val certamente la pena farci un pensierino! Del resto, come detto in apertura, parliamo di un paio di auricolari true wireless con tutti i crismi, progettati per concentrare in dimensioni ridotte delle eccellenti performance acustiche.

Nothing, infatti, ha immesso sul mercato un paio di auricolari TWS dal peso di appena 4,7 grammi l’uno, senza rinunciare alla qualità del suono, e senza sacrificare comodità ed ergonomia. Questo piccolo miracolo è stato possibile grazie a due driver dinamici da 11,6 mm che, anche grazie ad una riduzione del rumore attiva, permettono l’ascolto di musica e chiamate senza fastidiosi suoni di fondo.

Resistenti a sudore e acqua e certificati IIPX4, questi auricolari sono comodi ed ergonomici grazie alle loro membrane di silicone (3 le misure differenti presenti in confezione), e garantiscono fino 5,7 ore di ascolto, che aumentano addirittura a 34 considerando l’utilizzo della pratica (ed anch”essa stilosa) custodia di ricarica. Dulcis in fundo, grazie alle loro batterie ottimizzate, offrono una ricarica rapida così efficiente che, in appena 10 minuti, sono in grado di garantire diverse ore di utilizzo!

Bellissimi, accattivanti e con performance acustiche davvero degne di nota, questi auricolari sono, senza dubbio, uno degli affari da non perdere di questo Amazon Prime Day e, per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

