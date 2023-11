Nothing fa l'impossibile e porta iMessage su Android

Con una mossa inaspettata, Nothing, l'azienda tecnologica fondata da Carl Pei, sta per lanciare l'applicazione Chats per il suo prossimo Nothing Phone (2). L'applicazione mira a colmare il divario tra iOS e Android consentendo le chat di iMessage su dispositivi non Apple, un'impresa finora riuscita solo a sviluppatori di terze parti.

Sviluppata in collaborazione con Sunbird, Nothing Chats promette di portare le iconiche bolle blu di iMessage agli utenti Android. In un comunicato, Nothing ha spiegato:

"Nothing Chats è un'applicazione sviluppata in collaborazione con Sunbird, che consente di inviare messaggi ad altri utenti tramite le bolle blu. Siamo attualmente in fase Beta, con ulteriori funzionalità e miglioramenti in cantiere. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti iscrivendovi alle notifiche".

Mentre altri client iMessage per Android sono stati creati da sviluppatori esterni, Nothing Chats segna la prima volta che una soluzione di questo tipo è ufficialmente sostenuta da un brand produttore di dispositivi. L'applicazione funzionerà sulla piattaforma Sunbird, un client iMessage consolidato che ha guadagnato credibilità con oltre 10.000 download sul Play Store dal suo lancio lo scorso anno.

Per configurare le chat di Nothing con iMessage, gli utenti dovranno accedere con il proprio ID Apple, assicurando così una connessione perfetta tra le due piattaforme. Nothing rassicura gli utenti che la crittografia end-to-end delle loro chat sarà mantenuta, in linea con la politica sulla privacy di Sunbird.

Effettuare il login con il proprio Apple ID su Nothing Chats o Sunbird è però a vostro rischio e pericolo. Per far funzionare l'integrazione, non essendoci API ufficiali rilasciate da Apple, i creatori del servizio utilizzano letteralmente dei prodotti Apple che effettueranno l'inoltro dei messaggi e delle conversazioni. Di fatto si sta quindi eseguendo il login con il proprio Apple ID su un dispositivo che non si possiede fisicamente.

Nothing

In un'esauriente sezione di FAQ, il CEO di Nothing illustra nel dettaglio le caratteristiche dell'app. Al momento del lancio, Nothing Chats supporterà messaggi individuali e di gruppo, indicatori di digitazione, condivisione di contenuti multimediali a grandezza naturale e note vocali. Le ricevute di lettura, le reazioni ai messaggi e le risposte ai messaggi non saranno disponibili inizialmente, ma è stato promesso che "arriveranno presto".

Oltre all'integrazione con iMessage, Nothing Chats supporterà anche la messaggistica RCS su Nothing Phone (2) e sarà accessibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'UE. Il rilascio dell'app è previsto per il 17 novembre, esclusivamente sul Play Store. Tuttavia, non si sa se in futuro sarà resa disponibile per i possessori di Nothing Phone (1) o se sarà integrata direttamente nel sistema.