Con il lancio delle Headphone (a), Nothing (il brand fondato da Carl Pei) amplia la propria linea di cuffie over-ear con un prodotto che vuole essere tanto un oggetto di design quanto uno strumento di ascolto ad alte prestazioni. Quattro colorazioni disponibili, Pink, Yellow (in edizione limitata), White e Black, e un'autonomia dichiarata che lascia a bocca aperta: fino a 135 ore con una singola ricarica.

È proprio sull'autonomia che Nothing ha deciso di costruire parte della narrativa commerciale di queste cuffie. Centotrentacinque ore di ascolto continuo senza cancellazione attiva del rumore significa circa cinque giorni interi di musica, un dato che il brand confronta direttamente con il leader di mercato, superandolo di circa il 50%. Per chi ama i paragoni concreti, Nothing ha tradotto questo numero in un'immagine evocativa: l'equivalente di sette viaggi di andata e ritorno tra Londra e New York, con batteria ancora disponibile all'arrivo.

Quando il tempo stringe, la ricarica rapida entra in gioco: bastano cinque minuti di collegamento per guadagnare altre cinque ore di riproduzione. Un dettaglio pensato per chi vive di corsa e non può permettersi di restare in silenzio.

Sul fronte del design, le Headphone (a) pesano 310 grammi e integrano cuscinetti in memory foam traspirante, pensati per garantire comfort nelle sessioni di ascolto prolungate. La certificazione IP52 le rende resistenti a polvere, sporco e agli schizzi d'acqua, rendendole adatte anche all'uso in palestra o durante una passeggiata sotto la pioggia leggera, condizioni tutt'altro che rare, soprattutto nei mesi autunnali e invernali.

Il sistema di controllo fisico riprende quello già apprezzato sulle Headphone (1): Roller, Paddle e Button sono integrati direttamente nei padiglioni e permettono di gestire volume, riproduzione e modalità ANC senza ricorrere a superfici touch, spesso imprecise e frustranti. La funzione Channel Hop consente di saltare rapidamente tra applicazioni e contenuti preferiti con la semplice pressione di Button, mentre la nuova modalità Camera Shutter trasforma le cuffie in un telecomando per scattare foto o avviare video dallo smartphone abbinato.

L'audio ad alta risoluzione può essere anche un'estensione dello stile personale.

Sul piano sonoro, le Headphone (a) supportano il codec LDAC e l'Hi-Resolution Audio Wireless, standard che permettono di trasmettere una quantità di dati audio significativamente superiore rispetto al classico Bluetooth, preservando le sfumature delle registrazioni originali. Il driver da 40 mm con rivestimento in titanio è progettato per restituire una riproduzione potente e priva di distorsioni, fedele all'intenzione degli artisti.

La cancellazione attiva del rumore è di tipo ibrido, con microfoni feedforward e feedback che lavorano in combinazione con un sistema di intelligenza artificiale capace di adattarsi in tempo reale all'ambiente circostante e alla vestibilità delle cuffie. Tre livelli di intensità, bassa, media, alta, permettono di calibrare l'isolamento in base alle esigenze del momento. La modalità Transparency, al contrario, lascia filtrare i suoni ambientali per chi ha bisogno di restare consapevole di ciò che accade intorno, utile ad esempio nei contesti urbani o nei trasporti pubblici.

Durante le chiamate, un algoritmo addestrato su oltre 28 milioni di scenari di rumore analizza l'audio attraverso tre microfoni e isola la voce dell'utente, garantendo conversazioni comprensibili anche negli ambienti più caotici. Una funzione che, in un'epoca in cui le cuffie sono diventate l'ufficio portatile di molti lavoratori in mobilità, assume un valore pratico non trascurabile.

La personalizzazione sonora è affidata all'app Nothing X, che mette a disposizione un equalizzatore avanzato a 8 bande. Gli utenti possono creare e condividere i propri preset con la community del brand, e attivare un algoritmo di Bass Enhancement in tempo reale che amplifica le basse frequenze senza penalizzare la definizione delle medio-alte — un equilibrio spesso difficile da mantenere sui driver compatti.

Le Headphone (a) saranno disponibili al prezzo di 159 euro. I pre-ordini aprono oggi, 5 marzo, su nothing.tech e presso rivenditori selezionati, mentre la vendita ufficiale prenderà il via il 13 marzo per le versioni White, Black e Pink. Chi punta alla colorazione Yellow, proposta come Limited Edition, dovrà attendere fino al 6 aprile.