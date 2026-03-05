Il panorama dei processori per laptop si prepara a una nuova scossa: Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 ha fatto la sua prima comparsa nel database di Geekbench, e i risultati meritano un'analisi approfondita. Il nuovo SoC di seconda generazione della famiglia Snapdragon X2 mostra numeri che superano nettamente la concorrenza sul fronte delle prestazioni in single-core, ponendo interrogativi seri sulla competitività dei processori x86 tradizionali di AMD e Intel nel segmento mobile. Tuttavia, come spesso accade con i chip ARM destinati al mondo PC, il quadro si complica non appena si entra nel territorio del gaming e delle applicazioni reali.

Partendo dai dati di benchmark: nelle prove di Geekbench in single-core, il nuovo chip Qualcomm registra prestazioni superiori di oltre il 30% rispetto ai migliori processori laptop attualmente disponibili da AMD e Intel. Un divario notevole, soprattutto considerando che il single-core rimane uno degli indicatori più correlati alle prestazioni percepibili nell'uso quotidiano, dalla reattività del sistema all'elaborazione di applicazioni produttive.

Sul fronte multi-core, l'X2E-96-100 si presenta come un modello a 18 core, configurazione che contribuisce inevitabilmente a numeri aggregati elevati. È un dettaglio importante da tenere presente quando si confrontano i punteggi multi-core con soluzioni concorrenti a conteggio di core inferiore: la potenza bruta dipende anche dalla scala dell'architettura.

In single-core, il nuovo Snapdragon X2 supera del 30% i migliori laptop CPU di AMD e Intel, ma l'architettura ARM impone ancora il costo dell'emulazione per far girare la maggior parte dei giochi.

Il nodo critico rimane l'ecosistema applicativo e, in particolare, il gaming. Essendo un chip basato su architettura ARM, la stragrande maggioranza dei titoli PC deve essere eseguita in modalità di emulazione per supportare il codice x86, con un overhead prestazionale che erode in parte il vantaggio teorico. L'esperienza di gioco sulle piattaforme Snapdragon X di prima generazione è stata complessivamente deludente proprio per questa ragione, e la situazione non cambia radicalmente con la seconda generazione.

Sul versante grafico, il chip compare anche nei test OpenCL di Geekbench, dove la GPU integrata Adreno ottiene un punteggio di 44.786 punti. Il confronto con la GPU integrata di Intel nella famiglia Panther Lake, che supera i 55.000 punti nella medesima prova, evidenzia un distacco significativo. Da considerare, inoltre, che questi test Geekbench vengono eseguiti in modalità nativa, mentre nei giochi reali il chip Qualcomm sconterà ulteriormente l'overhead dell'emulazione, ampliando il divario effettivo.

Un altro fattore limitante riguarda la grafica dedicata: pur supportando teoricamente GPU dedicate esterne, nella pratica non esistono sistemi commerciali che abbinino un chip Snapdragon X2 a una scheda video discreta. Gli utenti sono quindi vincolati all'Adreno integrata, che per applicazioni creative intensive e gaming rimane un limite strutturale rispetto a soluzioni come le GPU NVIDIA GeForce o AMD Radeon presenti negli ultrabook x86 di fascia alta.

Il test che darebbe informazioni davvero utili sarebbe vedere l'X2E-96-100 abbinato a una GPU discreta e a titoli compilati nativamente per ARM: in quel caso emergerebbe il vero potenziale dell'architettura. Ma proprio qui sta il problema del gaming su ARM oggi: pochi giochi hanno build native, le soluzioni con GPU discrete non esistono sul mercato consumer, e l'emulazione rimane una soluzione di compromesso.

Uno scenario potrebbe cambiare questa equazione: l'atteso chip ARM di NVIDIA, noto con il nome in codice N1X, potrebbe ridisegnare completamente le regole del gioco. Se un'azienda ha le competenze per far funzionare l'architettura ARM nel gaming in modo convincente, è proprio NVIDIA, che combinerebbe la propria esperienza GPU con un'architettura CPU efficiente.