Il mercato degli smartphone di fascia media ha ormai un nuovo punto di riferimento da tenere d'occhio. Nothing, il marchio britannico fondato da Carl Pei, uno dei co-fondatori di OnePlus, ha ufficializzato la serie Phone (4a), composta da due modelli che puntano a ridefinire il concetto di equilibrio tra prezzo e prestazioni. Dopo mesi di indiscrezioni e fotografie rubate circolate nel corso del 2025, l'azienda londinese ha finalmente ripreso il controllo della propria comunicazione presentando ufficialmente i nuovi dispositivi.

A colpire fin dal primo sguardo è il design, da sempre il tratto distintivo di Nothing. Il dorso trasparente, una firma stilistica che il brand porta avanti con coerenza, si fa più raffinato rispetto alle generazioni precedenti. La grande novità estetica riguarda il sistema luminoso Glyph, che abbandona le linee orizzontali del passato per trasformarsi in una barra verticale posizionata a destra del modulo fotografico.

Questa nuova configurazione integra 63 micro-LED distribuiti su sette quadrati, di cui sei con luce bianca e uno con indicatore rosso di registrazione. Ogni quadrato ospita nove micro-LED programmabili individualmente, capaci di segnalare notifiche, livello del volume o qualsiasi altra funzione personalizzata dall'utente.

Anche il modulo fotografico cambia posizione, spostandosi al centro in alto con un'isola in alluminio che separa i singoli obiettivi. I quattro colori disponibili al lancio, bianco, blu, rosa e nero, presentano finiture differenti: i primi tre hanno l'isola argentata, mentre il modello nero mantiene un'estetica totalmente scura. Nessuna edizione limitata, nessuna attesa: tutti e quattro i colori sono disponibili da subito, una scelta che risponde alle critiche ricevute in passato per le disponibilità limitate.

Sul fronte tecnico, il Phone (4a) monta un processore Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il display è un pannello AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento variabile tra 30 e 120 Hz, luminosità massima dichiarata di 1600 cd/m² e picco HDR a 4500 cd/m². Il vetro protettivo Gorilla Glass 7i garantisce una resistenza alla torsione migliorata del 34% rispetto al modello precedente. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di eseguire Stable Diffusion 1.5 direttamente in locale sul dispositivo, per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale senza necessità di connessione cloud.

Il comparto fotografico si aggiorna con un sensore principale Samsung GN9 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, un ultra-grandangolo Sony IMX355 da 8 megapixel e, dettaglio rilevante per questa fascia di prezzo, un teleobiettivo periscopico Samsung JN5 da 50 megapixel, lo stesso adottato dal Phone (3a) Pro. Sul frontale, un sensore Samsung KD1 da 32 megapixel è alloggiato in un punch-hole centrale nella parte alta dello schermo. La batteria cresce fino a 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W. Da segnalare anche il riposizionamento dei tasti di accensione e volume leggermente più in alto, e lo spostamento del tasto Essential Key sul lato opposto, una modifica voluta per evitare pressioni accidentali, criticità segnalata da numerosi utenti.

Sul versante economico, il Phone (4a) parte da 369 euro, appena 20 euro in più rispetto al predecessore a parità di configurazione base, ma con un pacchetto tecnologico sensibilmente superiore. Una differenza di prezzo che, in un periodo di rincari generalizzati sui componenti elettronici, rappresenta una scelta commerciale piuttosto aggressiva.

Il Phone (4a) Pro alza ulteriormente l'asticella. Rispetto alla versione standard, adotta un display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, il processore Snapdragon 7 Gen 4 e una versione ridotta della tecnologia Glyph Matrix vista sul Phone (3).

La fotocamera principale è di livello superiore e il telaio è in metallo unibody, alluminio lavorato in un unico pezzo, disponibile in nero, argento e rosa. La trasparenza, qui, è concentrata nel solo blocco fotocamera. È anche l'unico dei due modelli a supportare l'eSIM, funzionalità ancora rara in questa fascia di prezzo. I prezzi partono da 499 euro fino a 569 euro a seconda della configurazione scelta.

Le prevendite del Phone (4a) sono già aperte, mentre per il modello Pro bisognerà attendere il 13 marzo per effettuare la prenotazione. Nothing si conferma così uno dei pochi produttori capaci di costruire un'identità visiva riconoscibile su smartphone sotto i 400 euro, un segmento in cui di solito il design è l'ultima delle priorità.