Nothing Phone (3a) è anche Pro, ecco i nuovi smartphone dell'azienda londinese

Nothing, l'azienda tecnologica londinese nota per il suo approccio innovativo e il design distintivo, ha presentato oggi la sua nuova serie di smartphone di fascia media, Phone (3a) e Phone (3a) Pro. Questi dispositivi, che si ispirano al successo del Phone (2a), promettono di ridefinire le aspettative per la fascia media, offrendo funzionalità avanzate, un design sofisticato e un'esperienza utente migliorata, il tutto a un prezzo competitivo.

La serie Phone (3a) segna un'evoluzione nel design distintivo di Nothing. Entrambi i modelli presentano un aspetto più raffinato, con pannelli posteriori in vetro migliorati e una maggiore simmetria nella struttura interna.

Nothing ha anche posto grande attenzione alla sostenibilità. La serie Phone (3a) vanta l'impronta di carbonio più bassa mai raggiunta da uno smartphone Nothing, con soli 51,3 kg di CO2e. Inoltre, i dispositivi sono resistenti a polvere e acqua, con un grado di protezione IP64.

La fotografia è uno dei punti di forza della serie Phone (3a). Nothing ha introdotto il suo sistema di fotocamere più avanzato finora, con un sensore principale da 50MP, un sensore ultra-wide Sony e, per la prima volta, uno zoom ottico. Il tutto è potenziato dal TrueLens Engine 3.0, che combina algoritmi computazionali avanzati, processi AI e tecnologia multi-frame per garantire fotografie realistiche di livello professionale.

Phone (3a): Il teleobiettivo da 50 MP con apertura f/2.0 offre uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 4x senza perdita di dati. Grazie agli algoritmi AI, è possibile raggiungere uno zoom 30x con nitidezza migliorata. Il sensore principale da 50 MP, sviluppato in collaborazione con Samsung, utilizza algoritmi di elaborazione deep learning per migliorare la nitidezza e ridurre il rumore.

Il teleobiettivo da 50 MP con apertura f/2.0 offre uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 4x senza perdita di dati. Grazie agli algoritmi AI, è possibile raggiungere uno zoom 30x con nitidezza migliorata. Il sensore principale da 50 MP, sviluppato in collaborazione con Samsung, utilizza algoritmi di elaborazione deep learning per migliorare la nitidezza e ridurre il rumore. Phone (3a) Pro: Questo modello porta l'esperienza fotografica a un livello superiore con uno zoom a periscopio. Il sensore Sony LYTIA 600 da 1/1,95 pollici, la lunghezza focale equivalente a 70 mm e l'apertura f/2,55, insieme alla stabilizzazione ottica dell'immagine, garantiscono scatti di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. Lo zoom ottico 3x è ideale per i ritratti, mentre lo zoom digitale può arrivare fino a 60x. La funzione telemacro consente di mettere a fuoco soggetti a soli 15 cm di distanza.

Entrambi i modelli sono dotati di una fotocamera ultra grandangolare con un campo visivo di 120º e una fotocamera frontale migliorata (32 MP per Phone (3a) e 50 MP per Phone (3a) Pro) con registrazione video 4K e stabilizzazione adattiva AI.

La serie Phone (3a) è mossa dalla piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 3, ottimizzata da Nothing OS. Questo garantisce prestazioni fluide e reattive, con una CPU fino al 33% più veloce e una GPU Adreno 800 Series l'11% più potente rispetto al Phone (2a). Le funzionalità Snapdragon Elite Gaming offrono un'esperienza di gioco di livello superiore.

Nothing ha anche migliorato significativamente le prestazioni AI, con un aumento del 92% rispetto al Phone (2a). Questo rende i dispositivi pronti per il futuro e consente di sfruttare appieno le funzionalità di Nothing OS, come la trascrizione vocale in testo sul dispositivo.

L'efficienza energetica del processore Snapdragon 7s Gen 3, combinata con batterie da 5000mAh, garantisce fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. La ricarica rapida a 50W consente di ottenere un'intera giornata di autonomia in meno di 20 minuti.

I display AMOLED da 6,77 pollici di Phone (3a) e Phone (3a) Pro offrono un'esperienza visiva coinvolgente, con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz e frequenza di campionamento tattile di 480Hz (1000Hz in modalità Gaming). La luminosità massima raggiunge i 3000 nit, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Nothing OS 3.1, basato su Android 15, offre un'esperienza utente fluida, stabile e altamente personalizzabile. È possibile ridurre le distrazioni con un tema monocromatico, nascondere le etichette delle app, personalizzare la schermata di blocco e le impostazioni rapide.

Essential Space è una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che funge da hub per appunti, idee e ispirazioni. Consente di catturare, elaborare e ricordare informazioni, agendo come una seconda memoria. L'Essential Key, situato sul lato destro del dispositivo, consente di accedere rapidamente a Essential Space.

Nothing garantisce aggiornamenti per 6 anni, inclusi tre anni di aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Disponibilità e prezzi

Phone (3a): Disponibile in nero, bianco e blu.

8GB+128GB: 349 euro

12GB+256GB: 399 euro

Preordini a partire dal 4 marzo su nothing.tech, disponibilità generale dall'11 marzo.

Phone (3a) Pro: Disponibile in grigio e nero.

12GB+256GB: 479 euro

Preordini a partire dall'11 marzo su nothing.tech, disponibilità generale dal 25 marzo.

Il Nothing Store Soho di Londra sarà uno dei primi luoghi al mondo in cui sarà possibile acquistare la serie Phone (3a) a partire dall'8 marzo.