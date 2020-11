Nubia: colore aggiuntivo per RedMagic 5S e nuove cuffie TWS gaming

Nubia ha annunciato oggi buone nuove! Sta per arrivare in commercio una nuova variante cromatica per il già noto smartphone gaming RedMagic 5S e un paio di cuffie TWS gaming completamente inedite: le Cyberpods.

Entrambi i prodotti saranno disponibili dal 20 novembre anche in Italia, rispettivamente al prezzo di 579 euro per lo smartphone e 49,90 euro per le cuffie TWS da gaming.

Nubia RedMagic 5S si colora di Eclipse Black è sempre lo stesso di sempre, quello arrivato in Italia lo scorso settembre. Include un display da 6,65 pollici a 144 Hz in risoluzione Full HD+ con tecnologia Amoled. Poi c’è il potentissimo SoC Snapdragon 865 con varianti fino a 16 GB di RAM.

La fotocamera dispone di 3 sensori: il primo da 64 MP, il secondo grandangolare da 8 MP e il terzo con un’ottica macro da 2 MP.

Connessione 5G, WiFi 6, GPS, jack audio da 3,5 mm e una batteria da 4500 mAh garantisce lunghe e ottime prestazioni di gioco.

Per quanto riguarda le nuove Cyberpods invece, l’azienda le ha concepite per essere una risorsa in più ed essere utilizzate nel “veloce” mondo del gaming. Questo comporta che le prestazioni di ascolto rispetto ad un paio di auricolari TWS concorrenti sono migliori. Hanno infatti una latenza di 39 ms e non passano certo inosservate per via dei Led che si illumineranno alle vostre orecchie.

Il design, di fatti, è soggettivo ma è indubbio che si rifà alle linee squadrate e inequivocabili del mondo gaming. Spigoli e cromature non mancano per differenziarsi dalla massa e possono essere controllate con dei tocchi sulla superficie. L’azienda dichiara che all’interno è presente una batteria capace di garantire 20 ore di autonomia continua.