Nubia Red Magic 3 arriva in Europa a partire da 479 euro

Lo smartphone pensato per il mondo gaming, Nubia Red Magic 3 è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale a partire da 479 euro con Snapdragon 855 e 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Dopo un mese dalla presentazione ufficiale in Cina, Nubia ha annunciato la disponibilità di Red Magic 3 anche per il mercato europeo. Lo smartphone è acquistabile sul sito ufficiale a partire da 479 euro. La caratteristica principale del nuovo smartphone gaming è la presenza di una vera e propria ventola – oltre al tradizionale sistema di raffreddamento a liquido – per la gestione del calore.

Nubia Red Magic 3 è equipaggiato con lo Snapdragon 855 di Qualcomm accoppiato – per il mercato europeo – a 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il pannello frontale è dominato da un display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate di 90Hz. La parte audio è affidata a due speaker stereo frontali con DTS:X con audio surround e non manca il jack audio da 3,5 mm. Sotto la scocca una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida USB Power Delivery fino a 27w, mentre il software vede la presenza di Android 9 Pie.

Red Magic 3 può contare su una sola fotocamera posteriore con sensore IMX586 da 48MP con apertura f/1.7 e su un sensore frontale da 16Mp (f/2.0). Lo smartphone dovrebbe essere in grado di registrare video fino alla risoluzione 8K. In pieno stile gaming, il dispositivo offre due pulsanti capacitivi – con possibilità di personalizzazione – posizionati sul bordo che possono essere impostati anche come comandi di gioco. Stesso discorso per il sensore biometrico posto sul retro.

Nubia Red Magic 3 è disponibile – anche per l’Italia – nelle colorazioni Black e Red per la configurazione 8/128 GB al prezzo di 479 euro. Mentre la versione top con 12 GB e 256 GB di storage arriva nella variante cromatica Camo, ma sul sito risulta già sold out. Le spedizioni partiranno il 29 maggio.