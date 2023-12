Nubia Z60 Ultra ufficiale, uno smartphone sorprendente

ZTE ha ancora una volta fissato l'asticella con il suo ultimo flaghsip, il nubia Z60 Ultra. Presentato di recente, questo dispositivo all'avanguardia vanta un sistema di fotocamere unico nel suo genere e introduce una caratteristica innovativa per i prodotti ZTE: la resistenza all'acqua e alla polvere IP68.

Gli appassionati apprezzeranno la continuazione del design spigoloso dei prodotti dei brand ZTE, come per esempio RedMagic 9 Pro. La parte frontale mostra uno splendido display AMOLED da 6,8", con un picco di luminosità di 1.500 nit e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto questo schermo accattivante si trova una discreta fotocamera da 12MP UDC, una tecnologia portata avanti con orgoglio dal marchio.

Sotto il cofano, il nubia Z60 Ultra è un concentrato di potenza. Ospita l'ultimo chip Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a una RAM LPDDR5X e a una memoria di archiviazione UFS 4.0. Per i giocatori, il dispositivo incorpora "una piastra termica di livello aerospaziale e un'ampia camera di vapore con fibra di nanocarbonio superconduttiva", di certo un concentrato di paroloni anche se abbiamo visto la stessa soluzione funzionare molto bene sull'ultimo RedMagic.

La configurazione della fotocamera è unica e percorre la strada che abbiamo visto aprire da ZTE Axon 40 Ultra. La fotocamera principale vanta un sensore IMX800 da 50MP stabilizzato otticamente, con lunghezza focale da 35mm e apertura delle lenti f/1.6. Per gli amanti del grandangolo, lo Z60 Ultra è dotato di un obiettivo ultrawide da 18mm f/1,8 con autofocus e stabilizzazione ottica a 3 livelli, alimentato da un sensore da 1/1,56" da 50MP. La fotocamera con teleobiettivo da 85mm, dotata di OIS e di un popolare sensore OmniVision OV64B da 64MP, completa questo eccezionale sistema di fotocamere.

Il nubia Z60 Ultra è alimentato da una enorme batteria da 6.000mAh, completata da una ricarica da 80W. Con Android 14 e l'overlay MyOS di nubia, il dispositivo promette un'esperienza d'uso da vero top.

Disponibile in nero, argento o grigio, il nubia Z60 Ultra offre quattro configurazioni: 8/256GB, 12/256GB, 12/512GB e 16GB/1TB. I preordini sono aperti sul sito ufficiale di nubia e le spedizioni inizieranno il 29 dicembre. Il dispositivo sarà disponibile in Nord America, Europa, Regno Unito e Messico, con prezzi compresi tra 679 e 899 euro. I più mattinieri potranno approfittare di un'allettante offerta di 80 euro di sconto sul modello da 12/256 GB e di 120 euro sul modello da 16/512GB fino al 29 dicembre, rendendo il nubia Z60 Ultra una proposta irresistibile per gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.